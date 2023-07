À peine dévoilés et déjà en promotion ! Sur le site Boulanger, les nouveaux écouteurs sans fil Sony WF-1000XM5 bénéficient de 10% de remise grâce à un coupon de réduction. Tous les détails de ce nouveau deal sont à lire dans la suite de l'article.

C'est dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée indéterminée que Boulanger propose une réduction de prix sur l'achat des nouveaux écouteurs sans fil Sony WF-1000XM5.

Disponible dans un coloris noir ou argent, la paire d'écouteurs de la marque japonaise est vendue à 287,99 euros au lieu de 319,99 euros. Afin d'obtenir la remise de 10%, il suffit de saisir manuellement le coupon AUDIO10 au cours de l'étape de la commande. Pour information, la livraison à domicile ou en magasin Boulanger du produit est gratuite et un chargeur à induction sans-fil 15W d'une valeur de 49,99 euros est offert.

Successeurs des WF-1000XM4, les Sony WF-1000XM5 ont la particularité d'être dotés d'un processeur V2 pour une meilleure réduction de bruit et de la fonction “Spotify Tap”. Du côté de l'autonomie, la paire d'écouteurs dispose d'une utilisation pouvant aller jusqu'à 24 heures avec le boitier de recharge. Compatibles avec la recharge sans fil et la recharge rapide, les accessoires bénéficient d'une heure d'écoute après seulement 3 minutes de charge. On retrouve enfin la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et la compatibilité avec les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Siri. Pour en savoir plus sur les écouteurs, n'hésitez pas à consulter notre article lié au test des Sony WF-1000XM5.