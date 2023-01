Soldes Switch OLED : enfin une offre à saisir sur la console Nintendo !

Voici une offre intéressante à saisir sur la Switch OLED à l'occasion des soldes d'hiver ! Pendant quelques jours, l'enseigne Carrefour vous propose de bénéficier d'un bon d'achat de 45 euros pour tout achat de la console Nintendo avec une paire de joy-con blanc.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Il a fallu attendre la deuxième semaine des soldes d'hiver 2023 pour découvrir une offre à saisir sur la Switch OLED. En effet, jusqu'à ce dimanche 22 janvier inclus, le site Carrefour propose un bon d'achat de 45 euros (via l'opération 15€ en bons d’achat tous les 100€ d’achat) pour l'achat de la console Nintendo qui est affichée au prix de 310,95 euros.

Afin d'profiter, il suffit de cliquer sur le lien du deal, de choisir la livraison à domicile ou en point relais, et d'ajouter le produit au panier. De plus, en cliquant sur le bouton “Profiter de l'offre” (visible sur la fiche produit), il est possible d'avoir 30 euros sur le compte fidélité Carrefour si le jeu Pokémon Ecarlate a été aussi ajouté dans le panier.

Pour information, le bon d'achat de 45 euros sera envoyé sous la forme d’un code promotionnel par e-mail le mercredi 25 janvier 2023 et sera valable jusqu'au dimanche 12 février 2023 inclus sur le site Carrefour en livraison à domicile ou dans un Drive hypermarché ou supermarché. Le bon d'achat en question permettra, par exemple, d'acquérir un jeu ou un accessoire pour console Switch.

Pour rappel, la Nintendo Switch OLED est dotée d'un écran de 7 pouces qui exploite la technologie d'affichage OLED, avec des couleurs plus intenses et des contrastes élevés. La console dispose de deux ports USB, d'un port HDMI et d'un port Ethernet pour une connexion plus stable pendant le jeu en ligne en mode téléviseur. Du côté du stockage, la console embarque de 64 Go de mémoire qui est extensible par l'intermédiaire d'une carte microSD non fournie.