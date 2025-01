Soldes : Amazon baisse drastiquement le prix du casque Bose QuietComfort Ultra

Le Bose QuietComfort Ultra est en forte promotion chez Amazon lors des soldes d'hiver 2025. À l'occasion de l'événement commercial, le géant du commerce en ligne propose le casque à réduction de bruit avec près de 210 euros de réduction.

Jusqu'au samedi 18 janvier 2025, Amazon vous permet d'avoir l'excellent Bose QuietComfort Ultra à prix très réduit. Au cours de l'édition hivernale des soldes en France, le casque à réduction de bruit proposé dans un coloris noir est à 291,98 euros au lieu de 499,95 euros, ce qui fait une jolie remise de près de 210 euros. Pour information, le tarif promotionnel est obtenu lorsque le produit est ajouté au panier. Aussi, la livraison de l'article est gratuite à domicile et il est possible de payer le casque en plusieurs fois sans frais.

Dévoilé en même temps que deux autres modèles de la gamme QuietComfort, le Bose QuietComfort Ultra est un casque qui possède une réduction de bruit se déclinant en trois modes : le Quiet Mode, l'Aware Mode et l'Immersion Mode. À propos du troisième mode, celui-ci combine une réduction totale de bruit et le Bose Immersive Audio. Le casque sans fil de la marque américaine dispose également de micros qui se concentrent seulement sur votre voix, pour des appels parfaitement clairs.

Grâce à son autonomie maximale de 24 heures, vous avez la possibilité de profiter de votre musique en toute sérénité et ce, pendant une journée entière. Équipé de la certification Snapdragon Sound pour Android et du couplage rapide via Google Fast Pair, le casque Bose peut être connecté à d'autres appareils, via la technologie sans fil Bluetooth 5.3. Enfin, le QC Ultra de Bose qui affiche un poids de 255 grammes est accompagné d'un kit de coussinets, d'un étui de transport et d'un câble de chargement USB-C.