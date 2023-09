Bose annonce trois QuietComfort pour s’imposer comme la référence de l’audio

Alors que la rentrée 2023 est bien chargée en lancement de produits, Bose annonce pas moins de trois nouveaux modèles dans sa gamme QuietComfort. Deux casques circum-auraux. Et une paire d’écouteurs intra-auriculaire. Ils sont tous compatibles avec la réduction de bruit active et promettent une expérience audio à la hauteur de leur coût. D’ores et déjà disponibles en précommande, ils seront vendus entre 350 et 500 euros. Présentations.

La rentrée est souvent synonyme de lancements de produit. De beaucoup de produits. Nous avons couvert cette semaine de nombreuses officialisations, à commencer par celles d’Apple : quatre iPhone 15 et deux Apple Watch (Series 9 et Ultra 2). Mais aussi celles de Motorola (quatre smartphones dont le Edge 20 Neo) ou encore celles de Huawei (des Huawei Watch GT4, des Freebuds Pro 3 et des lunettes connectées Eyewear 2). Et nous en attendons encore de nombreux dans les semaines à venir (Pixel, Surface, Xiaomi 13T, etc.).

Lire aussi – Devialet lance les Gemini II, ses nouveaux écouteurs intra-auriculaires à réduction de bruit à 399 €

Pour parfaire cette semaine bien chargée, Bose annonce trois nouveaux produits pour sa gamme QuietComfort. Deux sont des casques circum-auraux et le troisième est une paire d’écouteurs intra-auriculaires. Ils sont tous les trois compatibles avec la réduction de bruit active. Et ils sont tous les trois positionnés sur le segment premium de leurs marchés respectifs. Pour preuve, leurs prix de vente démarrent à 350 euros et peuvent frôler les 500 euros.

Quietcomfort Ultra : Bose intègre l'audio spatial

Commençons cette présentation avec les écouteurs : les QuietComfort Ultra. C’est le produit le moins cher de cette sélection. Et ils remplacent les très bons QuietComfort Earbuds 2 sortis il y a tout juste un an. La différence de prix entre les deux générations n’est pas anodine : Bose vous facture 50 euros supplémentaires pour bénéficier des nouveautés de ces Ultra et de ses améliorations en termes d’isolation de voix, de réduction de bruit active et de stabilité dans l’oreille. Vous noterez que le prix des Quietcomfort Ultra est identique à celui des tout récents Devialet Gemini II.

Quelles sont ces nouveautés ? D’abord les écouteurs prennent en charge le son spatial (appelé ici mode Bose Immersive Audio). Comme toujours, la fonction est super sur le papier. Mais dans la réalité, cela dépend aussi du service de streaming et du smartphone. Ensuite Bose intègre ici le chipset audio Qualcomm Snapdragon Sound (en remplacement du Snapdragon S5 Audio). Cela apportera la compatibilité aptX Adaptive et le mode jeu doté d'une faible latence.

Pour le reste, ces nouveaux écouteurs conservent les atouts de leurs prédécesseurs : la certification IPX4, la connexion Bluetooth 5.3 (jusqu’à 9 mètres de distance), l’autonomie de 6 heures sans ANC (et 4 heures avec), les trois charges supplémentaires avec l’étui, la charge rapide (20 minutes de charge pour 2 heures d’écoute), etc. Voilà des armes qui seront fort utiles à Bose pour aller chercher les excellents WF-1000XM5 de Sony.

Bose veut séduire les clients des AirPods Max avec le QuietComfort Ultra

Continuons avec le casque QuietComfort Ultra. C’est un casque haut de gamme qui vient se positionner face à l’AirPods Max d’Apple. Officiellement, il remplace le Noise Cancelling Headphones 700 sorti en 2019 (eh oui, déjà). Mais depuis les prix ont « légèrement » évolué puisque le NCH 700 est sorti à 400 euros environ, alors que le QuietComfort Ultra frôle les 500 euros. 25 % d’augmentation, il faut les justifier. D’autant que si vous achetez aujourd’hui un NCH 700, il ne vous en coutera que 220 euros environ…

En 4 ans, la technologie a évidemment été considérablement améliorée. D’abord, la réduction de bruit est plus efficace et le mode transparence est ajouté. Ensuite, l’audio spatial fait son arrivée, comme sur les écouteurs Ultra. Le Snapdragon Sound est d’ailleurs également présent ici pour améliorer la qualité du son et réduire la latence. Enfin, l’autonomie de la batterie a été fortement améliorée, passant de 20 heures à 24 heures avec une charge complète. Attention, quand l’ANC est active, l’autonomie descend à 18 heures. Nous retrouvons aussi certains fondamentaux comme la prise jack 2,5 mm (et son câble assorti) pour réduire plus encore la latence (et la consommation d’énergie).

Bose Quietcomfort : la réponse de Bose au XM5 de Sony

Finissons avec le second casque. Ce dernier est simplement appelé QuietComfort. Il succède au QuietComfort 45 sorti en 2021. Un remplacement qui, ici aussi, est placé sous le signe de l’inflation tarifaire, puisque le QuietComfort sera proposé à 400 euros quand son prédécesseur était lancé à 350 euros. Vous noterez que ce prix n’est pas anodin : c’est le même que celui du WH-1000XM5 de Sony à son lancement…

Pour justifier ces changements, il y a, comme avec les modèles précédents, quelques améliorations. Mais celles-ci sont assez peu nombreuses. La réduction de bruit active a été optimisée et elle est maintenant personnalisable selon différents scénarios. L’autonomie a été optimisée, passant de 22 heures à 24 heures (sans la réduction de bruit active). Et nous espérons que Bose a également retravaillé la qualité audio en deux ans.

Pour le reste, nous ne relevons aucun changement. Le châssis reste identique (avec un poids de 240 grammes qui n’a pas bougé). La connexion Bluetooth n’a pas évolué (restant coincé au Bluetooth 5.1), avec la compatibilité Fast Pair et Swift Pair. La vitesse de charge est similaire. Le QuietComfort se présente comme un remplaçant donc très classique. Reste à savoir si cela est suffisant pour concurrencer le XM5 de Sony.