Soldes AirPods 4 : les nouveaux écouteurs d’Apple passent à petit prix !

Les nouveaux écouteurs sans fil de la marque à la pomme vous font de l’oeil ? C’est le bon moment pour craquer ! Les AirPods 4 sont actuellement affichés à prix ultra canon durant les soldes. Vous pouvez ainsi les avoir à 129 € au lieu de 149 € sur Amazon. C’est un très bon prix pour ce modèle sorti en fin d’année 2024.

Les soldes d’hiver viennent tout juste de commencer et les bons plans sont déjà nombreux. Tablettes, smartphones, PC portables… les produits high-tech à prix réduit ne manquent pas. Vous cherchez de nouveaux écouteurs sans fil qui soient à prix abordable sans pour autant faire de compromis sur la qualité sonore ? Ce bon plan devrait vous plaire.

Amazon vous propose d’économiser 20 € sur l’achat des nouveaux AirPods 4. Vous pouvez ainsi acheter les écouteurs d’Apple à 129 € au lieu de 149 €. Profitez-en vite avant qu’ils ne retournent à leur prix normal.

Les AirPods 4 voient leur prix chuter pour les soldes

La grande famille des écouteurs sans fil d’Apple s’est agrandie avec l’arrivée des nouveaux AirPods 4. Normalement en vente à 149 €, vous pouvez actuellement avoir la version sans réduction de bruit active à prix réduit sur Amazon.

Les fiers successeurs des AirPods 3 sont les écouteurs les plus récents et avancés d’Apple. Il reprennent les principaux atouts de leurs prédécesseurs tout en apportant quelques améliorations. On retrouve ainsi les tiges courtes dans laquelle se trouve la puissante puce H2. Le maintien a par ailleurs été amélioré pour offrir un meilleur confort.

Cette version profite d’une qualité sonore irréprochable. Grâce à l’audio spatial avec le suivi dynamique des mouvements de la tête, l’expérience est plus immersive.

De plus, comme ils sont certifiés IP54, les AirPods 4 résistent à l’eau, et à la poussière. Vous pouvez donc les utiliser pour faire du sport ou pour vos balades à l’extérieur, même en cas de pluie. Enfin, le nouveau boîtier de charge en USB-C est plus compact sans pour autant vous faire perdre en autonomie. Vous profitez ainsi de 5h d’écoute sur une seule recharge et jusqu’à 30 heures d’utilisation avec le boîtier.