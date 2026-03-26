Snapchat transforme vos photos en vidéos grâce à l’IA désormais

Le réseau social éphémère Snapchat dévoile AI Clip, une fonctionnalité qui prend vos photos pour en faire de courtes vidéos à l'aide de l'IA. Elle est disponible dès maintenant, mais pas pour tout le monde.

Snapchat
Crédits : 123RF

Ce n'est pas le réseau social dont on parle le plus, et pourtant Snapchat continue d'innover en ajoutant de nouvelles fonctionnalités au fil des ans. Depuis l'arrivée de l'abonnement payant Snapchat+ en 2022, l'entreprise mise sans ce cacher sur les différentes formules proposées aux utilisateurs. À l'origine réseau social aux posts éphémères, Snapchat se présente désormais comme un outil de création à part entière, ou chacun peut créer et vendre des “lens” (les filtres) par exemple.

La nouveauté dont il est question ici s'appelle AI Clip. Elle fait partie de Lens Studio, l'outil de création de Snapchat destiné à celles et ceux qui souhaitent pouvoir in fine monétiser leur travail sur l'application. Le principe est simple : vous prenez une unique photo, vous tapez une requête indiquant ce vous aimeriez en faire en terme d'animation et l'IA se charge de générer une vidéo de 5 secondes.

AI Clip transforme vos photos Snapchat en vidéos avec un simple prompt

Conscient que cela ressemble à n'importe quel outil d'IA générative déjà sur le marché, Snapchat précise que les AI Clips ne sont pas des “outils de conversion de texte en vidéo à usage illimité ni de démos expérimentales. Ce sont des expériences d'IA à prompt fermé, conçues pour être déployées à grande échelle, favoriser la créativité et susciter un engagement durable“. Dans les faits, ça ne change rien au fonctionnement de base.

Lire aussi  – Sortez les cartes bancaires : Snapchat fait payer l’espace de stockage de vos Memories

Les AI Clips ne sont pas disponibles à tous les membres du réseau social. Seulement à ceux qui payent un abonnement à Snapchat Lens+, lancé en 2025 au prix de 8,99 dollars par mois. “Cette fonctionnalité est intégrée à la suite GenAI de Lens Studio ; elle permet aux développeurs, qu'ils soient expérimentés ou débutants, de transformer une simple instruction en une Lens publiée en quelques minutes, sans avoir recours à des outils externes ni à des processus complexes“, ajoute Snapchat.


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