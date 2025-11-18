Google Vids : bonne nouvelle, ces puissantes fonctionnalités IA sont désormais gratuites !

Après avoir rendu son outil de création de vidéos Google Vids gratuit, le géant de la tech vient d’annoncer que certaines fonctionnalités IA, jusque-là réservées aux utilisateurs payant un abonnement, sont désormais gratuites pour tout propriétaire d’un compte Google. Voici lesquelles.

La firme de Mountain View propose de nombreux services et parmi eux figure Google Vids, son outil de création de vidéos. Moins indispensable que Gmail, il n’en reste pas moins utile et facile à prendre en main. Annoncé en 2024, Google Vids était initialement réservé aux utilisateurs payant un abonnement à Google Workspace.

Cet été, le géant de la tech s’est finalement décidé à rendre son outil de création vidéo gratuit pour tous, moyennant la possession d’un compte Google pour y accéder. Demeurait néanmoins une restriction que d’aucuns trouveraient quelque peu agaçante : toutes les fonctionnalités IA étaient exclusives aux utilisateurs ayant souscrit à un abonnement Google AI Pro, AI Ultra ou Workspace. Mais ce temps de restriction totale est désormais révolu.

Des fonctionnalités IA de l’outil de création de vidéos Google Vids sont désormais gratuites

Google Vids permet de créer facilement des vidéos dans différents formats, qu’elles soient professionnelles, promotionnelles ou qu’elles fassent office de cartes d’anniversaire créatives. Vous pouvez les générer à partir de rien, d’un enregistrement par webcam, en important des médias depuis Google Drive – qui bénéficie désormais d’un nouveau raccourci vers Vids –, votre PC ou via des modèles prédéfinis à personnaliser. L’outil dispose également de nombreuses fonctionnalités alimentées par l’IA Gemini.

Google rend certaines d’entre elles gratuites, selon Neowin. Grâce à la dernière mise à jour, les utilisateurs n’ayant pas souscrit à un abonnement payant peuvent donc désormais profiter des voix off générées par IA, d’un outil de nettoyage de la transcription permettant de supprimer automatiquement les silences et tics de langage, ainsi que des fonctionnalités d’édition IA intégrées afin d’améliorer leurs images.

Probablement pour que les utilisateurs payant un abonnement à Workspace Google AI Pro/Ultra ne se sentent pas lésés par cette nouvelle gratuité, la firme de Mountain View commence parallèlement à déployer une nouvelle mise à jour dans Google Vids. L’outil prend désormais en charge Veo 3.1, son dernier modèle de génération vidéo révolutionnaire, pour l’outil « ingredients-to-video » qui permet de générer des clips de 8 secondes à partir d’images « ingrédients », tels que des personnages, produits ou logos. Il suffit de sélectionner jusqu’à trois images et de les accompagner d’un prompt explicatif.