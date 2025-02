Snapchat fait le plein de nouveautés, ça concerne l’IA, les Bitmojis et les messages éphémères

Snap annonce de nombreuses nouveautés pour son application, mais certaines d'entre elles sont réservées aux abonnés Snapchat+. Au programme, IA générative, Bitmojis et messages éphémères.

L'application Snapchat se dote de plusieurs nouvelles fonctionnalités. Sans surprise, l'IA a la part belle, mais les utilisateurs qui n'ont que faire des options d'intelligence artificielle y trouvent aussi leur compte. Pour ceux-là, la principale nouveauté est la disponibilité de looks inédits pour les Bitmojis. “Donnez à votre Bitmoji une nouvelle garde-robe avec encore plus de tenues, comme l’ajout de nouvelles jupes longues et de robes. À l'approche de la Saint-Valentin, nous proposerons également de nouveaux looks à thème, avec un sac à main en forme de cœur et un déguisement tout doux en forme de cœur”, annonce Snap.

La fonction Lens IA, qui permet de transformer les Snaps par IA générative, donne désormais la possibilité de créer des affiches de cinéma. Vous pouvez prendre la pose avec un ami, et l'outil se chargera de générer une affiche de film, comme si vous en étiez les acteurs principaux.

Les abonnés Snapchat+ sont mieux servis en nouveautés

Ensuite, les abonnés Snapchat+ vont pouvoir accéder aux Snap Modes. Ils permettent de “personnaliser la façon dont vous envoyez des messages instantanés à vos amis et à votre famille”, indique le réseau social. Pour le lancement, la grande attraction sont les snaps éphémères, qui disparaissent s'ils ne sont pas visionnés dans un délai défini. Si vous ratez cette fenêtre, tant pis, il fallait être là au bon moment. Des Snap Modes supplémentaires sont prévus “sous peu”, précise l'entreprise, sans en dévoiler davantage pour l'instant.

La dernière nouveauté est réservée aux seuls abonnés Snapchat+ qui résident aux États-Unis. Il s'agit de stickers Gen AI personnalisés, générés spécialement en fonction du contexte et du contenu des messages. “Il suffit de taper le message dans la barre de discussion, puis d'appuyer sur le bouton de recherche de stickers, pour afficher un sticker généré par l'IA qui inclut votre texte”, apprend-on. Une disponibilité éventuelle dans d'autres pays dans le futur n'est pour l'instant pas évoquée.