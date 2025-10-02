Sortez les cartes bancaires : Snapchat fait payer l’espace de stockage de vos Memories

Les utilisateurs qui ont enregistré beaucoup de souvenirs Snapchat vont devoir payer de l'espace de stockage pour les conserver.

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Snapchat. L'entreprise a annoncé mettre un terme à l'espace de stockage illimité gratuit pour l'enregistrement et la conservation des Memories, cette fonctionnalité permettant de sauvegarder ses Snaps pour les retrouver plus tard et garder un souvenir.

Lancée en 2016, cette option est rapidement devenue très populaire. Un peu moins de 10 ans plus tard, Snap explique que plus de mille milliards de souvenirs ont ainsi été sauvegardés par ses utilisateurs. Une marque de succès, mais aussi un poids à assumer pour la société, qui doit mobiliser d'importantes ressources pour stocker tous ces contenus. “Passer d'un service gratuit à un service payant n'est jamais facile, mais nous espérons que la valeur ajoutée de Memories en vaut la peine”, déclare Snap dans un communiqué.

5 Go de stockage gratuitement pour les Memories de Snapchat

Seuls les utilisateurs les plus intensifs de Snapchat seront invités à passer à la caisse. Les 5 premiers Go de stockage seront en effet gratuits, ce qui laisse tout de même une certaine marge. De nombreuses personnes n'atteignent pas cette capacité. Pour elles, rien ne va donc changer, à moins qu'elles s'approchent des 5 Go au fil des années.

Au-delà des 5 Go de stockage, il faudra soit supprimer des Memories pour faire de la place, soit payer un abonnement. Un forfait de stockage Memories à 100 Go sera proposé à 1,99 dollar US (sans doute 1,99 euro chez nous) par mois, nous apprend TechCrunch. Les abonnés à Snapchat+, qui coûte 3,99 euros mensuels ou 34,99 euros annuels, auront quant à eux droit à 250 Go de stockage pour leurs souvenirs, en plus des avantages déjà intégrés à Snapchat+. Est aussi annoncée la possibilité d'obtenir 5 To d'espace pour ceux qui ont souscrit un abonnement Snapchat Platinum, qui n'est pour l'instant pas disponible en France.

“Nous offrons 12 mois de stockage temporaire pour tous les souvenirs dépassant la limite de 5 Go”. Vous disposez donc d'une année pour vous organiser. Mais en octobre 2026, le nouveau système sera mis en place. Rappelons que les Memories peuvent être téléchargées sur l'appareil de l'utilisateur et supprimées de Snapchat.