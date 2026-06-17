Snap dévoile les SPECS : voici comment cet apatride des accessoires intelligents veut vous reconnecter à la vie réelle

Après Meta, c’est au tour d’une autre entreprise propriétaire d’un réseau social de se lancer dans les accessoires connectés : Snap Inc. Mais la maison-mère de Snapchat ne s’est pas contentée de copier celle de Facebook : ses SPECS ne sont pas des lunettes connectées, il s’agit d’un « ordinateur portable intégré à des lunettes de réalité augmentée transparente » destiné à nous reconnecter au monde réel. Voici ce qu’il faut savoir.

SPECS Snap lunettes réalité augmentée 2
Crédits : Snap Inc.

Snap Inc., la maison-mère de Snapchat, officialise les lunettes de réalité augmentée SPECS. Avec cet accessoire inédit, son ambition est d’inaugurer « le début d’une nouvelle ère dans le domaine de l’informatique », explique Evan Spiegel, cofondateur et PDG de l’entreprise.

La firme présente ces lunettes de réalité augmentée comme une nouvelle catégorie de produits, un « compromis entre performance et confort », c’est-à-dire entre les lunettes connectées aux capacités limitées et les casques encombrants et isolants. On fait le point sur ce qu’il faut retenir à leur propos.

Lire aussi – Des AirPods dotés de caméras : Siri AI, Visual Intelligence, lancement… l’offensive d’Apple se dessine

Entre performance et confort : la fiche technique des SPECS de Snap

Concrètement, les SPECS se veulent plus performantes que les premières et plus confortables que les seconds. Aussi, Snap les présente comme « entièrement autonomes, sans boîtier externe ni câble ». Elles ont été pensées pour accompagner les utilisateurs au quotidien. Elles prennent en charge de nombreuses corrections optiques. Et leurs verres électrochromes peuvent se teinter en 10 secondes.

Les SPECS sont déclinées en deux modèles, 47 et 52 mm, qui pèsent respectivement 132 et 136 grammes. En utilisation mixte (lecture audio et vidéo, assistance IA, notifications Bluetooth…), leur autonomie peut aller jusqu’à 4 heures. Elle peut même atteindre 20 heures si l’on compte les quatre recharges qu’offre leur boîtier.

SPECS Snap lunettes réalité augmentée
Crédits : Snap Inc.

Évidemment, les SPECS sont propulsées par l’IA. Elles embarquent donc deux processeurs Snapdragon, dont un dédié à la vision par ordinateur – le second servant à l’exécution des Lenses. Ces lunettes de réalité augmentée offrent donc un suivi des mains à haute vitessece dont les futures lunettes d’Apple ne devraient pas être capables, malgré certaines rumeurs –, des interactions partagées se voulant plus naturelles et une réduction des latences.

Elles intègrent également des outils de productivité et de divertissement. Le champ de vision qu’elles proposent va d’un écran d’ordinateur de bureau de 24 pouces à celui d’un home cinéma de 115 pouces, ce qui permet aux utilisateurs de transformer n’importe quel endroit en espace répondant à ses besoins (streaming, travail…).

Lire aussi – La « priorité absolue » du PDG d’Apple : voici les dernières informations sur ces futures lunettes connectées

« Smartphone killer » et vie privée : l’ambition de Snap pour ses SPECS

Pour se démarquer sur un marché aussi compétitif qui est aussi un marché de la confiance, Snap a conscience de l’importance de la protection de la vie privée. L’entreprise se veut donc rassurante : pour accéder à des données sensibles, les SPECS demandent explicitement aux utilisateurs leur autorisation, elles sont équipées d’un voyant LED indiquant l’enregistrement et privilégient un traitement local des données.

La vocation des SPECS est de faire le chemin inverse du smartphone : si ce dernier nous coupe de notre environnement réel et des interactions sociales, les lunettes de réalité augmentée entendent faire « sortir l’informatique des écrans pour l’ancrer dans le monde réel ». Reste à voir si les utilisateurs seront sensibles à cette nouvelle catégorie de produits, qui semble réinventer le concept de « smartphone killer ».

Quoi qu’il en soit, ces lunettes de réalité augmentée SPECS sont d’ores et déjà disponibles en précommande sur le site de specs.com au prix de 2 295 euros. Il faudra toutefois vous acquitter d’un acompte – remboursable – de 170 euros. Vous ne pourrez toutefois en habiller votre nez qu’à partir de cet automne, période à laquelle sont prévues les premières livraisons.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Ce rapport alarmant de HP dévoile un type d’attaque que même les experts en cybersécurité n’arrivent plus à repérer

Un rapport de HP dévoile une vague d’attaques qui ne ressemblent en rien à des intrusions classiques. Les pirates se servent d’outils informatiques de confiance pour agir sans éveiller le…

Loki revient dans une nouvelle série, mais pas celle que vous croyez

L’interprète de Loki dans le Marvel Cinematic Universe, Tom Hiddleston, est de retour dans une série où le voyage dans le temps tient une place très importante. Elle n’a cependant…

Microsoft lance ses Surface Pro 12 et Surface Laptop 8 : les performances en hausse, les prix aussi

Microsoft vient de dévoiler sa toute nouvelle gamme de tablette et PC portable, ses Surface Pro 12 et Surface Laptop 8. Au programme, une toute nouvelle puce Snapdragon X2 qui…

Des AirPods dotés de caméras : Siri AI, Visual Intelligence, lancement… l’offensive d’Apple se dessine

Apple n’a encore rien confirmé, mais c’est déjà de notoriété publique : la firme de Cupertino développerait trois nouveaux accessoires connectés. Parmi cette salve de produits inédits figurent des lunettes intelligentes…

Le premier vaccin créé à l’aide de l’IA testé sur des humains : quels résultats ?

Pour lutter contre le coronavirus, des chercheurs ont mis au point un vaccin grâce à l’intelligence artificielle. Des humains l’ont reçu afin de vérifier son efficacité. Voici le verdict. Si…

Mettez immédiatement à jour votre Beats Studio Buds, un pirate peut écouter toutes vos conversation à distance

Apple vient de déployer en urgence un patch de sécurité pour ses Beats Studio Buds pour corriger une grave vulnérabilité. Celle-ci laisse en effet le champ libre à n’importe qui…

Google sort Android 17 et Wear OS 7 en même temps, voici tout ce qui arrive sur vos appareils

Google frappe un grand coup avec trois mises à jour majeures lancées simultanément. Android 17, Wear OS 7 et le Pixel Drop de juin arrivent ensemble sur les appareils compatibles….

Il envoie son Google Pixel 9 Pro XL en réparation, il reçoit un Samsung Galaxy S22 Ultra cassé à la place

Un membre de Reddit a raconté sa mésaventure pour le moins insolite avec le service après-vente de Google. Après avoir demandé au constructeur un smartphone Pixel de remplacement, celui-ci a…

La Huawei Watch GT 6 Pro perd plus de 40 % : la montre premium en titane est à un super prix

La Huawei Watch GT 6 Pro, l’une des montres connectées les plus avancées de la marque, profite actuellement d’une réduction de plus de 40%. Au lieu de 379,99 €, elle…

Une faille de sécurité critique dans Microsoft Copilot permet aux pirates de voler nos données en un clic

SearchLeak est une faille de sécurité critique dans Microsoft 365 Copilot Enterprise. Exploitée, elle donne la possibilité aux malfaiteurs de subtiliser facilement des données sensibles, incluant des codes d’authentification à…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.