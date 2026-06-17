Snap dévoile les SPECS : voici comment cet apatride des accessoires intelligents veut vous reconnecter à la vie réelle

Après Meta, c’est au tour d’une autre entreprise propriétaire d’un réseau social de se lancer dans les accessoires connectés : Snap Inc. Mais la maison-mère de Snapchat ne s’est pas contentée de copier celle de Facebook : ses SPECS ne sont pas des lunettes connectées, il s’agit d’un « ordinateur portable intégré à des lunettes de réalité augmentée transparente » destiné à nous reconnecter au monde réel. Voici ce qu’il faut savoir.

Snap Inc., la maison-mère de Snapchat, officialise les lunettes de réalité augmentée SPECS. Avec cet accessoire inédit, son ambition est d’inaugurer « le début d’une nouvelle ère dans le domaine de l’informatique », explique Evan Spiegel, cofondateur et PDG de l’entreprise.

La firme présente ces lunettes de réalité augmentée comme une nouvelle catégorie de produits, un « compromis entre performance et confort », c’est-à-dire entre les lunettes connectées aux capacités limitées et les casques encombrants et isolants. On fait le point sur ce qu’il faut retenir à leur propos.

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Entre performance et confort : la fiche technique des SPECS de Snap

Concrètement, les SPECS se veulent plus performantes que les premières et plus confortables que les seconds. Aussi, Snap les présente comme « entièrement autonomes, sans boîtier externe ni câble ». Elles ont été pensées pour accompagner les utilisateurs au quotidien. Elles prennent en charge de nombreuses corrections optiques. Et leurs verres électrochromes peuvent se teinter en 10 secondes.

Les SPECS sont déclinées en deux modèles, 47 et 52 mm, qui pèsent respectivement 132 et 136 grammes. En utilisation mixte (lecture audio et vidéo, assistance IA, notifications Bluetooth…), leur autonomie peut aller jusqu’à 4 heures. Elle peut même atteindre 20 heures si l’on compte les quatre recharges qu’offre leur boîtier.

Évidemment, les SPECS sont propulsées par l’IA. Elles embarquent donc deux processeurs Snapdragon, dont un dédié à la vision par ordinateur – le second servant à l’exécution des Lenses. Ces lunettes de réalité augmentée offrent donc un suivi des mains à haute vitesse – ce dont les futures lunettes d’Apple ne devraient pas être capables, malgré certaines rumeurs –, des interactions partagées se voulant plus naturelles et une réduction des latences.

Elles intègrent également des outils de productivité et de divertissement. Le champ de vision qu’elles proposent va d’un écran d’ordinateur de bureau de 24 pouces à celui d’un home cinéma de 115 pouces, ce qui permet aux utilisateurs de transformer n’importe quel endroit en espace répondant à ses besoins (streaming, travail…).

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« Smartphone killer » et vie privée : l’ambition de Snap pour ses SPECS

Pour se démarquer sur un marché aussi compétitif qui est aussi un marché de la confiance, Snap a conscience de l’importance de la protection de la vie privée. L’entreprise se veut donc rassurante : pour accéder à des données sensibles, les SPECS demandent explicitement aux utilisateurs leur autorisation, elles sont équipées d’un voyant LED indiquant l’enregistrement et privilégient un traitement local des données.

La vocation des SPECS est de faire le chemin inverse du smartphone : si ce dernier nous coupe de notre environnement réel et des interactions sociales, les lunettes de réalité augmentée entendent faire « sortir l’informatique des écrans pour l’ancrer dans le monde réel ». Reste à voir si les utilisateurs seront sensibles à cette nouvelle catégorie de produits, qui semble réinventer le concept de « smartphone killer ».

Quoi qu’il en soit, ces lunettes de réalité augmentée SPECS sont d’ores et déjà disponibles en précommande sur le site de specs.com au prix de 2 295 euros. Il faudra toutefois vous acquitter d’un acompte – remboursable – de 170 euros. Vous ne pourrez toutefois en habiller votre nez qu’à partir de cet automne, période à laquelle sont prévues les premières livraisons.