Les applications de messagerie ont tué le SMS, les opérateurs vont perdre des milliards d’euros

Une récente étude souligne la perte de vitesse dantesque du SMS, que les applications de messagerie sont doucement en train de remplacer. On ne compte ainsi que 5 000 milliards de SMS envoyés en 2022, beaucoup moins que l’année précédente. Le manque à gagner se trouve surtout du côté des opérateurs, qui tentent tant bien que mal d’adapter leurs forfaits en fonction.

Il y a un peu plus de 30 ans, le premier SMS de l’Histoire était envoyé. Quelques années plus tard, ce dernier s’est imposé comme le moyen de communication par excellence… jusqu’à enfoncer un peu plus profond son pied dans la tombe lors des années 2010. En effet, les applications de messagerie comme WhatsApp et Messenger ont tout raflé sur leur passage. Si, aujourd’hui, le SMS survit, il n’est clairement plus que l’ombre de lui-même.

C’est ce que révèlent — ou plutôt, confirme — diverses études sur le sujet. Selon BearingPoint, on compte 5000 milliards de SMS envoyés en 2022 dans le monde. 10 ans plus tôt, ce chiffre s’élevait à 8000 milliards. Parallèlement, l’Arcep indique que les Français ont envoyé 110 milliards de SMS la même année, soit une baisse de 7,5 %. Mais la véritable hécatombe pour les opérateurs se situe du côté des professionnels.

30 ans plus tard, le SMS se meurt à petit feu

En effet, ces derniers se détournent également de plus en plus de ce moyen de communication. Beaucoup indiquent avoir effectué la transition vers WhatsApp, qui brosse depuis peu les entreprises dans le sens du poil, tout en évoquant le manque de sécurité du réseau SMS. Difficile de leur donner tort, quand on voit à quel point celui-ci est gangrené par les arnaques en tout genre.

Les opérateurs, qui ont le plus à perdre de cette transition, n’ont malheureusement pas adopté la bonne stratégie. Pour compenser les pertes, ces derniers ont choisi majoritairement d’augmenter le prix des forfaits pour les professionnels… ce qui n’a fait que les conforter dans leur décision. Résultat : Juniper Research estime que le manque à gagner des opérateurs s’élèvera à 3 milliards de dollars d’ici 2028. Pendant ce temps, les applications de messageries devraient compter 5 milliards d’utilisateurs à cette même échéance.

Source : Juniper Research