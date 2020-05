Smartphones 5G : Samsung laisse ses concurrents KO sur place au 1er trimestre 2020

Samsung a vendu plus de smartphones 5G au premier trimestre 2020 que ses concurrents. Seul Huawei semble être parvenu à maintenir un niveau de ventes comparable. Samsung a ainsi capté 34,4 % du marché sur la période.

Le coronavirus, c’est certain, ne devrait pas faire l’affaire des constructeurs de smartphones. Ces derniers risquent, en plus des difficultés de production ces dernières semaines en Chine et ailleurs dans le monde, d’affronter une demande en berne au fil des prochains mois. Le tout dans un marché qui était déjà considéré comme mature (et saturé) avant la crise.

Des chiffres repris par le quotidien Korea Herald semblent pourtant montrer qu’une section du marché a plutôt tiré les résultats de certains constructeurs vers le haut. Il s’agit bien sûr des smartphones 5G. Et le grand vainqueur dans les parts de marché smartphones reste visiblement Samsung. Contrairement à son plus proche concurrent Huawei, Samsung n’est visé par aucune sanction américaine.

Samsung semble le mieux placé pour s’imposer comme leader du marché

Et son pari dans les smartphones 5G semble être en train de payer. Depuis le lancement du Galaxy S10 5G l’année dernière Samsung a lancé de nombreux nouveaux modèles plus milieu de gamme comme le Galaxy A90 5G. Ses derniers flagship, les Galaxy S20, sont tous compatibles avec le réseau ultra-rapide. Au premier trimestre 2020, Samsung aurait ainsi écoulé quelques 8,3 millions de smartphones 5G. Les acteurs du marché ont, en tout vendu 24,1 millions de smartphones.

Le constructeur est ainsi parvenu à capter 34,4 % du marché ce qui en fait le leader sur ce segment. Huawei n’est pas très loin derrière, ayant lui aussi fait très tôt le pari de la 5G sur ses smartphones, avec 8 millions d’unités vendues et 33,2% du marché. Mais comme nous le rappelions, le contexte international et les sanctions dont Huawei est bien forcé de s’accommoder – notamment la perte de sa licence Android – rend a priori les perspectives du constructeur chinois moins bonnes que celles de Samsung pour les trimestres suivants.

Très loin derrière, Vivo, Xiaomi et OPPO ont vendu respectivement 2,9 millions, 2,5 millions et 1,2 million de smartphones 5G dans le monde sur la même période. Dans le contexte économique compliqué des prochains mois, l’ouverture d’un nombre croissant de réseaux 5G commerciaux dans le monde a toute les chances de faire de ce segment l’un des plus dynamiques de l’industrie en 2020. En France, l’horizon reste fixé à la fin 2020, même si le coronavirus a déjà un peu retardé le calendrier.

Source : Korea Herald