Samsung a vendu plus de 6,7 millions de smartphones 5G en 2019. Le constructeur a amplement dépassé ses objectifs de vente, fixés à 4 millions d’unités. Ces bons chiffres sont dus au succès du Galaxy S10 5G et du Note 10+ 5G, qui représentent à eux seuls les deux tiers des ventes. Pour l’heure, Samsung domine le marché de la 5G avec 54% de parts de marché.

Le public répondrait-t-il à l’appel de la 5G ? Au regard des chiffres de Samsung, on serait tenté de répondre par l’affirmatif. L’entreprise annonce dans un communiqué officiel publié le 2 janvier 2020 avoir vendu en 2019 plus de 6,7 millions de smartphones 5G. Le constructeur dépasse donc ses objectifs fixés lors de l’IFA 2019. Samsung espérait avoir écouler 4 millions d’appareils compatibles 5G d’ici la fin d’année 2019. Le pari a donc été plus que tenu.

À l’inverse de son principal concurrent Apple, Samsung peut se targuer de proposer à ses clients 5 smartphones compatibles 5G : le Galaxy S10 5G, les Note 10 et Note 10+ 5G, le Galaxy A90 5G et bien entendu le Galaxy Fold 5G. Ces bons chiffres sont d’ailleurs dus au succès du S10 et Note10+ dans leurs versions 5G, qui représentent deux tiers des ventes sur le dernier trimestre 2019.

« Les consommateurs n’en peuvent plus d’attendre pour expérimenter la 5G et nous sommes fiers d’offrir un panel divers d’appareils capables de délivrer la meilleure expérience 5G possible », déclarait le constructeur dans son communiqué.

À lire également : Galaxy A – Samsung continue à multiplier les modèles en 2020

Samsung leader de la 5G… pour l’instant

Avec 54% de parts de marché, Samsung se place pour l’instant comme le numéro 1 des constructeurs de smartphones 5G. Cette suprématie pourrait bien perdurer à l’approche de la présentation officielle en février 2020 de la gamme des Galaxy S11, ou plutôt des Galaxy S20 comme le prétendent certaines rumeurs. Ces flagships devraient être équipés de processeur Snapdragon 865 et prendraient donc en charge le Dual-Mode 5G.

En effet, les constructeurs de smartphones ont une condition sine qua num pour utiliser ce SoC : ils doivent impérativement intégrer un modem X55. De fait, le fondeur rend en quelque sorte le support de la 5G obligatoire. Néanmoins, la 5G est voué à se démocratiser et Samsung devra faire face à bien plus de concurrence en 2020. En effet, Apple par exemple compte profiter du rachat de la division modem d’Intel pour lancer trois smartphones 5G en 2020.

Source : The Verge