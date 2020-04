Coronavirus : les ventes de smartphones vont s’effondrer de 15% en 2020

L’épidémie de coronavirus va sérieusement impacter le marché du smartphone dans le monde. Les analystes de Digitimes s’attendent d’ailleurs à une baisse de 15% des ventes de téléphones au cours de l’année 2020. Sans surprise, tous les constructeurs seront touchés par la crise économique qui se profile.

« Les livraisons mondiales de smartphones devraient se contracter de 15% sur un an » affirment les analystes de Digitimes dans un rapport publié ce 27 avril 2020. Cette année, les fabricants ne devraient écouler que 1,15 milliard de téléphones dans le monde, contre une moyenne de 1,5 milliard d’unité vendues au cours des années précédentes.

Une crise majeure pour Samsung, Apple, Huawei et consorts

Aucun constructeur ne devrait être épargné par la crise, souligne Digitimes. Les trois fabricants les plus importants du secteur, Samsung, Huawei et Apple, ont déjà revu leurs estimations à la baisse pour cette année. Apple a d’ailleurs revu à la baisse la production d’iPhone 11 pour le second et le troisième trimestre 2020. La sortie des iPhone 12, des Galaxy Note 20 et des Mate 40 ne devrait pas permettre de limiter les dégâts dans les mois à venir. Les outsiders du marché, comme Xiaomi, OnePlus ou Oppo, s’attendent eux aussi à une nette baisse de leurs ventes partout dans le monde.

Un constat alarmant corroboré par les analystes du cabinet Strategy Analytics. Son dernier rapport table même sur une baisse des ventes de smartphones avoisinant les 25% cette année. La firme pointe du doigt la « peur et la paralysie » provoquée par la pandémie de Covid-19. Dans ces conditions, les marques s’attendent à une forte baisse de la demande, même une fois les mesures de confinement levées. Il faudrait d’ailleurs 3 à 4 ans au marché pour retrouver des couleurs, estime Yiwen Wu, analyste chez Strategy Analytics.

En Chine, les ventes de téléphones sont pourtant déjà revenues à la normale depuis le déconfinement. « Le marché chinois est déjà entré dans une phase de reprise complète, et est déjà revenu à 80 ou 90% du niveau habituel » explique Shou Zi Chew, directeur financier de Xiaomi, à Reuters. Le reste du monde va-t-il suivre l’exemple de la Chine ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Digitimes Research