Smartphone à moins de 200 € : offre à saisir sur le Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro aux caractéristiques attrayantes fait l'objet d'une offre à saisir sur le site Cdiscount. Le smartphone de la marque chinoise, compatible avec la 4G, est à moins de 200 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce bon plan associé aux smartphones à moins de 200 euros, on vous invite à prendre la direction du site Cdiscount pour profiter d'une offre sur un téléphone 4G de la marque Xiaomi.

Habituellement vendu aux alentours des 280 euros sur le site officiel Xiaomi, le Redmi Note 10 proposé dans sa version 128 Go et son coloris gris est à 199 euros chez Cdiscount. Avec cet achat, les membres CDAV du site e-commerce auront droit à un cashback supplémentaire de 9,95 euros.

Sorti en mars 2021, le Redmi Note 10 Pro de Xiaomi est considéré comme un smartphone de milieu de gamme. Il est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 732G, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 5020 mAh et du système d'exploitation mobile Android. Quant à la partie photo, elle est composée d'un quadruple capteur principal de 108 + 8 + 5 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP. Pour en savoir davantage sur le téléphone, vous pouvez toujours jeter un oeil sur notre article associé au test du Xiaomi Redmi Note 10 Pro.