229 €, c’est le très bon prix du Realme GT Master chez Cdiscount

Cdiscount vous permet d'acquérir un smartphone 5G pas trop cher de la marque Realme. En ce moment, le GT Master du constructeur chinois peut être obtenu à moins de 230 euros sur le site e-commerce français.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est dans le cadre d'une offre à durée indéterminée que le site Cdiscount vous propose d'avoir un smartphone Realme à un très bon prix. En effet, le Realme GT Master proposé dans un coloris gris et sa version 128 Go est à exactement 229 euros. De plus, les membres Cdiscount à volonté auront droit à un montant de 11,45 euros (correspondant à 5% du prix du smartphone) sur leur cagnotte.

À propos de ses points forts, le Realme GT Master est doté d'un écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels (409 pixels par pouce) et un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Il embarque également un processeur Qualcomm Snapdragon 778, une mémoire vive de 6 Go de RAM, une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide à 65W et le système d'exploitation mobile Android associé à une interface utilisateur realme UI. Pour la photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 64 + 8 + 2 MP et un capteur selfie de 32 MP.