Le smartphone Xiaomi 14 Ultra est en chute de prix sur le store officiel !

Le Xiaomi 14 Ultra fait l'objet d'une superbe affaire à saisir sur le store officiel ! Actuellement, le smartphone de la marque chinoise bénéficie d'une grosse réduction de plus de 800 euros.

La marque Xiaomi joue les prolongations pour son Xiaomi Fan Festival. Jusqu'au mardi 29 avril 2025 inclus, le store officiel effectue des offres intéressantes sur une sélection de produits high-tech. Parmi la sélection, on peut trouver le Xiaomi 14 Ultra. Affiché au prix de vente conseillé de 1503 euros, le smartphone du constructeur asiatique voit son tarif chuter à 699 euros grâce à une remise immédiate de plus de 800 euros.

Lancé au même moment que le Xiaomi 14, le Xiaomi 14 Ultra embarque un écran AMOLED de 6,73 pouces avec une définition de 3200 x 1440 pixels, une densité à 522 ppp et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le smartphone du constructeur chinois possède aussi un processeur Snapdragon 8 Gen 3, une mémoire vive de 16 Go de RAM et un espace de stockage de 512 Go. L'ensemble est alimenté par une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 90W et fonctionne sous le système d'exploitation mobile HyperOS.

À propos de l'APN, les futurs propriétaires pourront profiter d'une caméra principale de 50 MP, d'une caméra à téléobjectif de 50 MP, d'une caméra périscope de 50 MP, d'une caméra ultra grand-angle de 50 MP et d'un capteur frontal de 32 MP dédié à la prise de selfies. Enfin, la connectivité du Xiaomi 14 Ultra inclut la technologie sans fil Bluetooth 5.4, la 5G, le GPS, le Wi-Fi 7, le NFC et l'USB Type-C. Pour plus d'informations, découvrez notre article associé au test du Xiaomi 14 Ultra.