Le Samsung Galaxy S25+ fait l'objet d'une belle affaire à saisir chez Boulanger ! Pendant une durée très limitée, le smartphone du géant coréen bénéficie de plus de 450 euros de réduction grâce à un cumul de promotions.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Il ne vous reste que quelques heures pour bénéficier d'une réduction globale de 460 euros sur l'achat du Galaxy S25+ sur le site Boulanger ! Jusqu'à ce soir, le smartphone Samsung proposé en plusieurs coloris passe de 1171,99 euros à 911,99 euros par l'intermédiaire de deux remises immédiates : une première remise de 110 euros au moment de mettre le produit au panier, et une deuxième remise de 150 euros pour tous les clients membres ou nouveaux membres du Club Boulanger.

En plus de la double remise, le téléphone est éligible à un bonus de reprise 100 euros à valoir sur un ancien appareil usagé et à une offre de remboursement de 100 euros de la part de la marque. En prenant en compte ces deux autres avantages tarifaires, le Samsung Galaxy S25+ revient alors à 711,99 euros.

Le Galaxy S25+ de Samsung devient abordable sur le site Boulanger

Lancé au même moment que les autres Galaxy S25 Series durant la conférence Unpacked 2025, le Samsung Galaxy S25+ possède un écran Infinity-O Dynamic AMOLED 2x de 6,7 pouces avec une définition en Quad HD+ de 1440 x 3120 pixels, un taux de rafraichissement à 120 Hz et une densité à 516 ppp.

Le smartphone de la firme coréenne associé à l'offre Boulanger dispose également d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Octo-Core cadencé à 4.47 GHz, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM et d'un espace de stockage de 256 Go. L'ensemble est alimenté par une une batterie de 4900 mAh avec charge rapide à 45W et fonctionne sous le système d'exploitation Android 15 lié à une surcouche One UI 7.

De son côté, la partie APN du smartphone comprend un triple capteur de 50 MP + 12 MP + 10 MP, ainsi qu'un capteur frontal de 12 MP dédié à la prise de selfies. Pour terminer, la connectivité du Galaxy S25+ de Samsung est composée de la 5G LTE, du NFC, de la technologie sans fil Bluetooth 5.4, du GPS, du Wi-Fi 7 (2.4/5/6 GHz), d'un lecteur d'empreinte ultrasonique sous l'écran, de la reconnaissance faciale et de l'USB Type C.