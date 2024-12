Le smartphone Realme 12 Pro+ passe sous la barre des 300 € chez Amazon

À la recherche d'un smartphone 5G à moins de 300 euros pour Noël ? Profitez de ce bon plan Amazon qui vous permet d'avoir le Realme 12 Pro+ au prix exact de 299,61 euros au cours d'une vente flash à durée limitée.

En prévision des fêtes de fin d'année 2024, Amazon effectue une vente flash sur l'achat d'un smartphone Realme compatible avec la 5G. Actuellement, le Realme 12 Pro+ proposé dans un coloris bleu est à 299,61 euros au lieu de 499,99 euros, ce qui correspond à une réduction de 40 % par rapport au prix conseillé du produit. Pour information, Amazon s'engage à effectuer la livraison du smartphone avant Noël et l'article est éligible au paiement en plusieurs fois sans frais.

Dévoilé en même temps que les modèles 12x 5G, 12 Plus 5G et 12 Pro 5G avant l'été 2024, le Realme 12 Pro+ est doté d'un écran de 6,7 pouces avec une définition de 1080 x 2412 pixels, une densité de 394 ppi et une fréquence d'affichage de 120 Hz. Le smartphone de la marque asiatique est aussi équipé d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 67W et du système d'exploitation Android avec une interface Realme UI.

La partie photo/vidéo se compose d'un triple capteur arrière de 50 + 64 + 8 MP et d'un capteur frontal de 32 MP. Pour terminer, la connectivité du smartphone est assurée par la présence de la norme Wi-Fi 6, de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, du GPS, du NFC et d'un port USB Type-C.