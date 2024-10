Realme 12 Pro : le smartphone 5G est 30 % moins cher chez Amazon

Le Realme 12 Pro fait l'objet d'un bon plan sur le site Amazon. En cette période automnale, le smartphone 5G bénéficie d'une remise de 30 %, soit une réduction de 120 euros par rapport à son prix conseillé.

Si vous cherchez un téléphone compatible avec la 5G et à moins de 300 euros, alors le deal qui va suivre va sûrement vous intéresser. En ce moment, Amazon vous permet de profiter d'une réduction de 30 % sur un smartphone Realme. Affiché au prix conseillé de 399,99 euros, le Realme 12 Pro disponible en deux coloris au choix voit son tarif baisser à 279,99 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 120 euros de la part du site e-commerce. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Sorti en février 2024, le Realme 12 Pro est un smartphone doté d'un écran de 6,7 pouces avec une définition de 2412 x 1080, une fréquence d'affichage de 120 Hz et une densité à 394 ppi. Fonctionnant sous le système d'exploitation Android 14 avec une interface Realme UI, le téléphone lié au bon plan Amazon est aussi équipé d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go (non extensible), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 et d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 67W.

La partie APN est assurée par la présence d'un triple capteur arrière de 50 + 8 + 32 MP et d'un capteur frontal de 16 MP. Pour terminer, la connectivité du smartphone se compose de la norme Wi-Fi 6 (ax), de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, du GPS, du NFC et d'un port USB Type-C.