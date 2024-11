À peine arrivé et déjà en promotion ! Pour fêter le lancement du nouveau smartphone Realme en France, Amazon a décidé de casser le prix du GT 7 Pro en pleine période du Black Friday 2024.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Comme vous le savez probablement, le Realme GT 7 Pro est arrivé en France en cette fin novembre 2024, quelques semaines seulement après avoir été commercialisé en Chine. Afin de célébrer le lancement du nouveau téléphone dans l'Hexagone, Amazon le propose déjà à prix cassé. Disponible dans un coloris gris ou orange, le GT 7 Pro de Realme est à 799,99 euros au lieu de 999,99 euros grâce à une remise immédiate de 20 % de la part du site e-commerce.

À propos de sa fiche technique, le Realme GT 7 Pro est équipé d'un écran LTPO AMOLED de 6,78 pouces avec une définition de 1264 x 2780 pixels, une luminosité maximale annoncée de 6500 nits, un taux de rafraichissement de 120 Hz et une densité de 450 ppi. Le smartphone 5G est aussi doté d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, d'une batterie de 6500 mAh compatible avec la charge rapide à 120W et du système d'exploitation mobile Android 15 associé à une surcouche Realme UI 6.0.

Concernant l'APN, un triple capteur principal de 50 MP (f/1.8) + 50 MP (f/2.7) + 8 MP (f/2.2) et un capteur frontal de 16 MP (f/2.5) sont de la partie. Quant à la connectique, elle se compose du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, du Bluetooth 5.4, du GPS, du NFC et d'un port USB Type-C. Enfin, le smartphone est fourni avec un chargeur secteur, un câble USB et un écran de protection.