Poco X7 Pro : le prix du smartphone Xiaomi (12/512 Go) dégringole grâce à cette offre Amazon

Amazon profite du début du mois d'août 2025 pour proposer le Poco X7 Pro à un tarif très réduit ! Au cours d'une vente flash, le smartphone Xiaomi avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage bénéficie de plus de 120 euros de réduction de la part du célèbre site e-commerce.

C'est à l'occasion d'une vente flash à durée indéterminée que la plateforme allemande d'Amazon vous permet d'avoir le Poco X7 Pro en forte promotion. Proposé en trois coloris au choix (noir, vert et jaune), le smartphone incluant 512 Go d'espace de stockage est au tarif précis de 307,57 euros au lieu de 429,90 euros.

La remise de plus de 120 euros se fait automatiquement par le site e-commerce, il n'y a pas de coupon de réduction à appliquer. À titre d'information, le montant réduit est obtenu lorsque l'article est ajouté au panier et comprend des frais de port de 5,15 euros pour une livraison du produit en France.

Idéal pour les gamers, le Poco X7 Pro dévoilé par Xiaomi au début de l'année 2025 est équipé d'un écran CrystalRes AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2712 × 1220 pixels, une résolution de 1,5 K, une densité de près de 446 ppp et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz.

Compatible avec la 5G, le smartphone associé à l'offre Amazon embarque également une mémoire vive de 12 Go de RAM, un processeur Dimensity 8400-Ultra, le système d'exploitation HyperOS 2 et une batterie de 6000 mAh avec l'HyperCharge à 90 W.

De son côté, l'APN du téléphone est composé d'un capteur grand-angle de 50 MP avec OIS (f/1.5), d'un capteur ultra grand-angle de 8 MP (f/2.2) et d'une caméra frontale de 20 MP (f/2.2) pour la prise de selfies. Enfin, la connectivité du smartphone inclut la technologie sans fil Bluetooth 5.4, le Wi-Fi 6, un port USB-C, le GPS, le NFC et un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran.