OnePlus 10T : la version 128 Go du smartphone 5G est à 459 €

C'est certainement le bon moment de craquer sur le OnePlus 10T ! Sur le site Amazon, la version 128 Go du smartphone 5G passe sous la barre des 460 euros à l'occasion d'une vente flash.

Après le OnePlus Nord 2T à moins de 300 euros, c'est au tour d'un autre smartphone de la marque asiatique de faire l'objet d'un super bon plan chez Amazon.

Au cours d'une vente flash, la version 128 Go du OnePlus 10T proposée en deux coloris au choix est vendue à 459 euros au lieu de 641,83 euros ; soit près de 200 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté sur le site e-commerce avant la remise. Pour information, le smartphone vendu et expédié par Amazon bénéficie de la livraison gratuite à domicile et est éligible au paiement en plusieurs fois sans frais.

Pour rappel, le OnePlus 10T embarque un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2412 x 1080 pixels et une fréquence d'affichage à 120 Hz. Le téléphone compatible avec la 5G dispose également d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, d'une batterie de 4800 mAh avec charge rapide, d'un espace de stockage interne de 128 Go et du système d'exploitation mobile Android avec une interface OxygenOS. Pour l'APN, un triple capteur principal de 50 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP sont de la partie. Besoin d'en savoir plus ? N'hésitez pas à consulter notre article consacré au test du OnePlus 10T.