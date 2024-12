Le smartphone Google Pixel 9 est en baisse de prix avant Noël

Le Pixel 9 fait l'objet d'une excellente affaire à saisir avant Noël. En ce moment, deux sites marchands effectuent une réduction de 200 euros sur l'achat du dernier smartphone de Google.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 9 (AMAZON)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 9 (BOULANGER)

Alors qu'il ne reste que quelques heures pour faire ses achats de Noël, Amazon et Boulanger en profitent pour baisser le prix du Pixel 9. Proposé dans sa version 128 Go, le smartphone Google voit son tarif passer de 899 euros à 699 euros. Cela correspond à une réduction de 200 euros par rapport au prix conseillé du produit.

Officialisé par Google au cours de l'été 2024, le Pixel 9 est doté d'un écran OLED de 6,24 pouces avec une définition en Full HD+ de 2424 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une densité de 425 ppp. Le smartphone de Google dispose aussi d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur Google Tensor G4, du système d'exploitation Android 15 et d'un batterie de 4600 mAh avec la charge rapide à 27W.

Concernant l'APN, les futurs acquéreurs du Google Pixel 9 auront l'occasion de profiter d'une caméra large de 50 MP, d'une caméra ultra-large de 50 MP et d'une caméra frontale de 11 MP. Enfin, la connectivité du Google Pixel 9 est constituée du Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS, du NFC, de l'USB Type-C 3.2 et d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran. Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre article consacré au test du Google Pixel 9.