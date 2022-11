Smartphone 5G à moins de 250 € : belle offre sur le Realme 9 Pro+ chez Cdiscount

Si vous avez l'intention d'offrir ou de vous acheter un smartphone 5G à moins de 250 euros, l'offre promotionnelle qui va suivre tombe à pic pour vous ! Pour le Black Friday, le Realme 9 Pro+ proposé dans son coloris noir est à exactement 234 euros sur le site Cdiscount.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce nouveau bon plan consacré au Black Friday Cdiscount, le site e-commerce français propose une offre promotionnelle intéressante à saisir sur un smartphone 5G.

Actuellement, le modèle 128 Go du Realme 9 Pro+ est vendu par Cdiscount au prix de 234 euros au lieu de 249 euros. Pour information, la réduction de 15 euros se fait avec le coupon 15DES249 (à saisir durant l'étape du panier) et aucuns frais de port supplémentaires ne sont appliqués dans le cas d'une livraison standard en point relais.

Dévoilé en même temps que le Realme 9 Pro, le Realme 9 Pro+ associé au deal Cdiscount est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur MediaTek Dimensity 920, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche Realme UI 3.0. Pour la photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 50 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez jeter un oeil à notre article consacré au test du Realme 9 Pro+.