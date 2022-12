Smartphone 5G à moins de 450 € : le Honor 70 (256 Go) est en promotion chez Orange et Sosh

Si vous recherchez un smartphone 5G à moins de 450 euros, sachez que le Honor 70 fait l'objet d'une promotion intéressante chez Orange et Sosh. Pendant une durée limitée, le téléphone disponible dans sa version 256 Go est à exactement 449 euros.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE HONOR 70 (256 GO) CHEZ ORANGE

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE HONOR 70 (256 GO) CHEZ SOSH

À quelques semaines des fêtes de fin d'année, Orange et Sosh proposent un bon smartphone 5G en promotion. En effet, le Honor 70 proposé dans un coloris noir est vendu par les deux opérateurs à 449 euros au lieu de 599 euros. Pour information, la remise de 150 euros est effectuée automatiquement et l'offre promotionnelle prenant fin le 28 décembre 2022 concerne le modèle 256 Go du téléphone.

Successeur du Honor 50, le Honor 70 est doté d'un écran OLED tactile de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels. Le smartphone dispose d'une puce Qualcomm Snapdragon 778G Plus, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche Magic UI 6.1 et d'une batterie de 4800 mAh avec la charge rapide à 66W.

Pour l'APN, on retrouve un quadruple capteur principal de 54 + 50 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP. Quant à la connectique, le WiFi 6, la technologie sans fil Bluetooth 5.2 et le NFC sont notamment de la partie. Enfin, pour en savoir plus sur le téléphone, vous pouvez consulter notre article associé au test du Honor 70.