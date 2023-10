Siri : à cause d’iOS 17, elle est obligée de changer de prénom

Siri Price, 26 ans, a été obligée de se trouver un surnom depuis le déploiement d’iOS 17, qui a modifié le fonctionnement de son assistante vocale. En effet, depuis la mise à jour, il suffit de prononcer le nom de cette dernière pour qu’elle s’active. De quoi créer le chaos quand on tente de discuter avec la jeune femme.

Cela ne fait que quelques semaines qu’iOS 17 est disponible et la dernière mise à jour a déjà bouleversé la vie de nombreux utilisateurs. On aimerait qu’il s’agisse là d’une exagération et pourtant, force est de constater que certains ont eu à changer leurs habitudes pour s’adapter aux nouvelles fonctionnalités du système d’exploitation. Parmi ces dernières, il y a notamment le nouveau fonctionnement de Siri. Désormais, plus besoin de prononcer la fameuse phrase « Dis Siri » pour invoquer l’assistante vocale, son simple nom suffit à l’activer.

Si ce changement peut paraître anodin pour la majorité, il complique bien les choses pour d’autres. Siri Price, Écossaise de 26 ans, raconte ainsi dans les colonnes du Sun que depuis la dernière mise à jour d’iOS, elle a été obligée de se faire appeler autrement que par son prénom pour éviter de déclencher les assistants vocaux de tout son entourage. « Mes collègues ont dû réfléchir à une solution car les téléphones des gens n’arrêtaient pas de sonner », explique-t-elle.

iOS 17 est un calvaire si l’on s’appelle Siri

C’est lorsque son conjoint a installé iOS 17 sur son iPhone qu’elle s’est rendu compte du problème. Dès lors que ce dernier l’interpellait, son smartphone réagissait et Siri se mettait à parler. Depuis, la jeune femme a dû trouver des solutions alternatives, faute de pouvoir demander à son entourage de désinstaller la mise à jour. Désormais, celle-ci se fait donc appeler « Siz ».

Un moindre mal, mais que l’Écossaise aurait préféré éviter. « Je suis sûr qu’Apple aurait pu trouver autre chose à la place — il y a beaucoup de gens qui s’appellent Siri et dont la vie est devenue insupportable à cause de cela », témoigne-t-elle auprès du Sun. C’est à se demander comment Apple s’y prendra pour éviter la catastrophe lorsque Siri pourra s’activer avec de simples mouvements.

