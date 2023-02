Apple : Siri répondra aux appels à votre place et vous aidera pendant vos conversations

Il se murmure que dans un futur très proche, Siri va vraiment mériter son statut d’assistant personnel intelligent. Apple serait en train de retravailler son application pour qu’elle collabore plus étroitement avec les iPhone.

À en croire Apple Insider, le géant de Cupertino s’est vu accorder un brevet par l’USPTO pour une qui s’appelle « Intégration de l’assistant numérique avec la téléphonie » (Digital Assistant Integration with Telephony). Cette dernière vise à utiliser plus systématiquement Siri lors des appels ou pour répondre à notre place, lorsqu’on ne peut, ou ne veut, pas décrocher.

À lire — Google Assistant affronte Siri, Alexa et Bixby : découvrez en vidéo qui est le plus intelligent

Siri est un assistant personnel certes très utile, pour lancer un minuteur quand on n’a pas les mains libres, par exemple. Mais force est de constater que face à ses « congénères », les Alexa, Bixby, et surtout Google Assistant, il ne fait pas vraiment le poids, et n’a d’intelligent que le nom. Pire même, en termes de fonctionnalités, c’est l’assistant d’Apple qui est le moins bien loti.

Siri répondra à votre place et raccrochera au nez des démarcheurs intempestifs

L’idée de la marque à la pomme n’en est pas moins intéressante. Selon Apple, « les récentes avancées dans le domaine des assistants intelligents ont aussi amélioré les interactions entre les hommes et les machines… mais le plein potentiel de l’intégration entre les smartphones et les assistants intelligents n’a pas été totalement atteint ».

À lire — Galaxy S23 : Bixby pourra bientôt répondre aux appels à votre place en imitant votre voix

L’invention d’Apple permettra de donner des ordres à Siri lors de vos conversations téléphoniques. Cela suppose donc que l’assistant sera toujours à l’écoute, ce qui a de quoi inquiéter les utilisateurs les plus soucieux de leur vie privée. D’autant plus que la compagnie a encore d’autres idées : Siri pourrait prendre les appels pour vous, et devenir une sorte de standard téléphonique. Ses réponses et les actions qu’il entreprendra dépendront de l’identité de l’appelant. Cette technologie serait idéale pour trier les « bons » appels de ceux, non sollicités, constituant du harcèlement publicitaire.