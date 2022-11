Singles’ Day : le POCO M4 Pro est à seulement 136 €, vite !

Il est conseillé de ne pas trop tarder si vous avez l'intention de vous procurer le POCO M4 Pro à prix très réduit ! Au cours du Singles' Day, la plateforme AliExpress vous propose le smartphone 4G de la marque Xiaomi à exactement 136,63 euros avec un coupon de réduction.

À compter de ce mardi 1er novembre 2022, le Singles’ Day 2022 se tiendra pendant une durée de deux semaines. Parmi les nombreuses offres promotionnelles, on retrouve notamment le POCO M4 Pro.

Proposé en deux coloris au choix (bleu ou noir), le modèle 128 Go du smartphone signé Xiaomi est vendu par le site AliExpress au prix de 136,63 euros au lieu de 229,90 euros, soit une réduction de 40%. Le tarif est obtenu avec le code promotionnel SDXFR5 (à saisir durant l'étape de la commande) et une coupon vendeur de 3 euros. Pour information, l'offre promotionnelle concerne la version 4G du téléphone et sera valable jusqu'au 12 novembre à 8h59 (dans la limite des stocks disponibles).

À propos du POCO M4 Pro, le smartphone est doté d'un écran LCD de 6,43 pouces avec une définition 2400 x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 90 Hz. Le téléphone est aussi équipé d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un processeur MediaTek Helio G96 Octo-Core, d'une capacité de stockage extensible jusqu'à 1 To via carte microSDXC, d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation Android associé à une surcouche MUI.

Concernant la photo/vidéo, on retrouve un double capteur arrière de 64 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP. Quant à la connectivité, le Bluetooth 5.0, le GPS, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, le port USB-C, la prise jack 3.5mm, le lecteur d'empreintes sur le côté et la reconnaissance faciale sont de la partie. Pour en savoir davantage sur le smartphone, nous vous invitons à jeter un œil à notre article consacré au test du Xiaomi POCO M4 Pro.