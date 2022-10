Single’s Day : découvrez à l’avance les meilleures offres AliExpress pour l’occasion

Le Single's Day commence dès demain chez AliExpress. L'occasion pour vous de faire le plein de bonnes affaires. Mais comment fonctionne l'événement ? Quelles sont les offres à ne surtout pas rater ? On vous explique tout ci-dessous.

Le Single's Day, aussi appelé le 11.11, est l'une des périodes de promotions les plus importantes de l'année. Depuis son lancement en Chine en 2009, elle arrive même à rivaliser avec le Black Friday qui se déroule quelques semaines après.

Tout savoir sur le Single's Day 2022 chez AliExpress

Et parmi les enseignes qui célèbre l'événement, on trouve sans surprise AliExpress. Du 1er novembre jusqu'au 13 novembre prochain (inclus), l'enseigne vous propose en effet une multitude de produits à prix cassé avec des réductions jusqu'à -90%.

AliExpress met également en ligne des codes promo pour encore de prix minis. Ainsi, vous pouvez profiter de :

10€ de remise dès 100€ d'achat avec le code D11FR10 ou FR10.

20€ de remise dès 200€ d'achat avec le code D11FR20 ou FR20.

30€ de remise dès 300€ d'achat avec le code D11FR30 ou FR30.

Aussi, si vous faites un achat depuis l'application AliExpress entre le 01/11 à 8h et le 04/11 à 7h59, vous pouvez profiter de 10% de Cashback (limité à 10€ de cashback par personne). Attention, cette offre n'est valable que depuis l'application, et pas depuis le site Internet.

Enfin, plus vous dépensez chez AliExpress pendant le Single's Day, plus l'enseigne vous offre de l'argent. Vous pouvez ainsi gagner à partir de 3€ tous les 25€ dépensés et jusqu'à 9€ tous les 75€ dépensés.

Mais attention, si l'événement dure 13 jours, les stocks sont très limités et les offres se renouvellent très vite. Pour profiter pleinement du Single's Day chez AliExpress, il faut donc se préparer.

Single's Day : les conseils pour faire le plein de bonnes affaires

Pour profiter à fond du Single's Day chez AliExpress, la première chose à faire est de mettre en place un budget maximal à ne pas dépasser. Vous pourrez ainsi acheter ce qui vous intéresse sans craindre de vous retrouver les poches trouées pour les semaines à venir.

Avant de vous rendre chez AliExpress, vous pouvez aussi faire une liste des produits dont vous avez besoin. Vous cherchez depuis quelque temps un aspirateur ou encore un nouveau smartphone ? Le Single's Day d'AliExpress peut être la bonne occasion d'en trouver un à prix mini.

Enfin, n'hésitez pas à vous rendre chez AliExpress plusieurs fois afin de ne rater aucune nouvelle offre publiée sur le site. L'enseigne renouvelle en effet ses promotions et ses offres très régulièrement jusqu'au 13 novembre prochain !

Notre sélection d'offres à ne pas rater dès demain

Pour l'occasion, on a décidé de vous aider et nous avons fait notre propre sélection d'offres à ne surtout pas rater dès demain 1er novembre chez AliExpress. Et comme les promotions sont très nombreuses, nous nous sommes concentrés sur un secteur : les aspirateurs.

Ainsi, en vous rendant dès demain matin chez AliExpress, vous pourrez par exemple profiter de l'aspirateur robot Roborock S7 Vaccum Cleaner pour seulement 333,15€ au lieu de 398,15€ grâce au code SDXFR32.

Découvrir le Roborock S7 chez AliExpress

Doté du nettoyage sonique, cet aspirateur robot très performant frotte vos sols jusqu'à 3000 fois par minute afin de vous assurer un sol propre et l'élimination de la saleté incrustée ou séchée. Il propose également la première serpillière à levage automatique Roborock et une brosse principale en caoutchouc avec une puissance d'aspiration de 2500Pa. Il offre ainsi un nettoyage amélioré, 4 fois plus efficace que celui proposé par le Roborock S5, notamment grâce à une pression constante de 600g exercée sur le sol pour un nettoyage uniforme de votre intérieur. Il peut détecter les tapis par ultrasons et vous pouvez le suivre via une application mobile.

Parmi les offres les plus intéressantes d'aspirateur robot, on trouve également le Xiaomi Robot Mi 2 Pro disponible pour seulement 243€ au lieu de 269€ grâce au code SDXFR31.

Découvrir le Robot Mi 2 Pro chez AliExpress

Également très efficace, il propose un système de laser pour une navigation optimale avec une puissance d'aspiration de 3000Pa et une batterie de 5200mAh. Il peut ainsi nettoyer tous votre logement sans avoir besoin de se recharger entre chaque étape. Capable d'aspirer, mais aussi de nettoyer les sols, il propose une serpillière avec jusqu'à 10 000 vibrations par minute. Il peut reconnaître toutes les pièces de votre maison, et même les étages, et peut aller nettoyer sous vos meubles et les coins de votre salon.

Vous cherchez plutôt un aspirateur balai ? AliExpress vous propose le Roborock Dyad Tout-en-un pour seulement 209,32€ au lieu de 243,32€ grâce au code SDXFR23.

Découvrir le Roborock Dyad chez AliExpress

Tout-en-un, cet aspirateur balai aspire vos poussières et nettoie vos sols en un seul passage. Il peut éliminer les saletés tenaces, sèches comme humides, et propose une brosse autonettoyante. Avec sa technologie DyadPower, c'est le seul aspirateur laveur avec multirouleaux à double moteur au monde. Il vous assure ainsi un nettoyage complet et efficace de votre logement avec des mouvements fluides grâce à sa tête de nettoyage agile. Intelligent, il peut de plus adapter la quantité d'eau et d'aspiration dont il a besoin pour venir à bout des tâches qu'il rencontre.

Côté aspirateur balai, nous avons également trouvé le Tineco Floor One S3 disponible pour seulement 249,16€ au lieu de 303,91€ grâce au code promo SDXFR31.

Découvrir le Tineco Floor One S3

Capable lui aussi de nettoyer vos sols au même titre qu'il aspire vos poussières, le Tineco Floor One S3 peut détecter les saletés et adapter son nettoyage en fonction. Il fournit une aspiration très puissante et vous offre un lavage de haut niveau. Parmi ses avantages, on note son capteur intelligent, sa technologie Tout-en-un, sa brosse cylindrique auto nettoyante, ses performances silencieuses, son côté sans fil et son autonomie de 35 minutes. Son efficacité a d'ailleurs été reconnue et primée lors du RedDot Winner 2020 et du CES 2020, un grand salon de l'innovation qui se tient tous les ans à Las Vegas.

Chez Dreame, on a également trouvé une pépite : l'aspirateur robot D9 à 187,26€ au lieu de 226,26€ grâce notamment au code promo DEALFR1.

Découvrir le Dreame D9 chez AliExpress

Avec cet aspirateur robot Dreame, vous profitez de la navigation Lidar pour une lecture complète de votre logement, pièce par pièce. Il propose également une puissance d'aspirateur de 3000Pa avec balayage et nettoyage 2 en 1. Il peut ainsi laver les taches humides et sèches sans problème et vous assurer un intérieur propre au quotidien. Aussi, il est pris en charge par l'Application Alexa et vous pouvez donc le contrôler à la voix comme vous le souhaitez.

Enfin, parmi toutes les offres en ligne dès demain pour le Single's Day chez AliExpress, on a également trouvé un aspirateur balai Tineco Pure One S12 Tango sans fil disponible pour seulement 307,33€ au lieu de 385,27€ grâce au code SDXFR20.

Découvrir le Tineco Pure One S12 Tango chez AliExpress

Avec cet aspirateur balai intelligent, vous bénéficiez d'un nettoyage plus rapide, mais aussi plus profond et plus silencieux. Il offre notamment un capteur intelligent iLoop, le réglage automatique de l'aspiration, un filtre intelligent autonettoyant, des performances silencieuses, une brosse électriques doubles et une application intégrée Tineco. Autre grand avantage de l'appareil : il propose un écran LED qui surveille les performances de l'aspirateur et vous donne des informations complètes sur votre ménage en un seul coup d'œil.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.