Grosse chute de prix sur la trottinette électrique iScooter i9 chez AliExpress

Aujourd'hui, chez AliExpress, on a trouvé une trottinette électrique iScooter i9 à prix cassé ! Retrouvez tous les détails de l'offre ci-dessous.

AliExpress continue de multiplier les bons plans à l'approche du Single's Day ! Et aujourd'hui, on a trouvé une offre exceptionnelle : une trottinette électrique iScooter i9/i9Pro/i9Max pour seulement 220€ au lieu de 279€ grâce au code promo DEALFR10.

Vous n'avez pas le budget ? Pas de problème : vous pouvez payer en 4 fois sans frais ! La trottinette est expédiée depuis l'Espagne et livrée gratuitement en 5 jours.

Déplacez-vous avec une liberté totale grâce à la trottinette électrique iScooter i9

Avec cette offre, vous pouvez profiter de 4 trottinettes électriques iScooter : les i9, i9Pro, i9max et E9D. Avec le iScooter i9, i9Pro et E9D, vous profitez de pneus 8,5 pouces. Le iScooter propose quant à lui des pneus de 10 pouces.

Les 4 modèles ont des points communs très appréciables comme un écran LED qui vous donne les informations essentielles sur votre trottinette comme votre vitesse, ce qu'il vous reste de batterie, votre changement de vitesse, etc. Elles proposent également une sonnette et un grand panneau antidérapant confortable et stable. Vous êtes ainsi sûr de pouvoir utiliser votre trottinette en toute sécurité.

Elles sont certifiées IP54 et résistent à la pluie. Vous pouvez également les emmener partout avec vous et les plier simplement lorsque vous ne l'utilisez pas. Enfin, dernier avantage et pas des moindres : elles sont conçues en aluminium de haute de qualité, un matériau également utilisé dans l'aéronautique.

Les i9 et i9Pro propose un moteur de 350W et peuvent aller jusqu'à 30km/h. La i9Max propose un moteur de 500W et peut aller jusqu'à 35km/h. Très légères, elles ne pèsent que 10kg tout en pouvant supporter jusqu'à 120kg.

Enfin, niveau batterie :

La i9 et la i9Pro propose une batterie de 7,5Ah pour une autonomie de 25 à 30km.

La i9Max propose une batterie de 10,4Ah pour une autonomie de 35 à 40km.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.