Shein condamné à une amende de 22 millions d’euros en France

La DGCCRF a infligé deux sanctions financières à l'encontre de l'entreprise en charge du site de vente en ligne Shein. Que lui reproche l'instance exactement ? On vous explique.

La plateforme de vente en ligne Shein n'est décidément pas dans les bonnes grâces de la France. Bien qu'elle ait échappé à la suspension de son activité dans l'Hexagone (pour l'instant), cela ne l'empêche pas de subir les foudres de la justice. Souvenez-vous qu'en juillet 2025, l'entreprise écopait d'une amende de 40 millions d'euros. Et en ce mois de juin 2026, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) remet le couvert avec deux nouvelles sanctions.

Dans les faits, c'est la société Infinite Styles Ecommerce Co Limited (ISEL), qui est condamnée. Elle vend les produits de marque Shein sur le site fr.shein.com, qu'elle exploite. La première amende est fixée à 5 764 500 euros. La deuxième culmine à 16 733 190 euros, pour un total de 22 497 690 euros. Chaque sanction est associée au non respect de plusieurs obligations légales.

La justice française inflige deux sanctions financières à Shein

Au terme d'une enquête menée durant l'année 2025, la DGCCRF a conclu que Shein ne respecte pas le droit de rétractation avec une “impossibilité pour le consommateur d’annuler son achat dans les modalités prévues par la loi pour protéger le consommateur“. De plus, plusieurs produits n'affichant pas les informations “relatives à la traçabilité des produits et à la présence de microfibres plastiques dans les produits“. Ces deux constats aboutissent à la première amende d'environ 5,76 millions d'euros.

La deuxième concerne également une absence d'informations obligatoires, mais cette fois-ci dans le mail de confirmation des commandes passées sur Shein. La DGCCRF relève qu'il manque :

Le prix de l'article

La date ou le délai de livraison

Les informations sur l’identité et les coordonnées du vendeur, ainsi que sur les garanties légales

La possibilité de recourir à un médiateur

Le formulaire de rétractation et les informations associées à ce droit

De son côté, Shein fait savoir qu'elle trouve les sanctions injustifiées et disproportionnées. Pour l'entreprise, la DGCCRF s'est basée sur des détails techniques sans impact sur les utilisateurs du service. Elle contestera la condamnation par tous les moyens à sa disposition.