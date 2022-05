She-Hulk : Disney+ dévoile une nouvelle bande-annonce et la date de sortie de la série Marvel

She-Hulk arrive sur Disney+ ! Quelques mois avant la diffusion, Marvel a levé le voile sur une première bande-annonce et sur la date de sortie de la série. On y aperçoit notamment l'Abomination et l'incroyable Hulk.

Après WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver, Loki, Hawkeye, Moon Knight et d'ici quelques semaines, Miss Marvel, c'est au tour de She-Hulk de faire son entrée sur Disney+. Au terme de plusieurs mois de suspense, Disney+ et Marvel Studios ont finalement mis en ligne une première bande-annonce complète dédiée à la série. Pour mémoire, une courte preview avait déjà été diffusée l'an dernier.

La séquence promotionnelle divulgue tout d'abord le titre définitif de la série, She-Hulk : Attorney at Law (ou Avocate en version française), et un nouveau logo. Il s'agit déjà du 3e logo attaché au projet depuis l'annonce.

She-Hulk se dévoile dans une bande-annonce bourrée d'humour

Présenté comme une sitcom humoristique, la série Marvel suit le quotidien de Jennifer Walters. Avocate à succès, la jeune femme s'apprête à prendre la tête d'un département consacré à la gestion des affaires liés aux individus dotés de superpouvoirs.

Surtout, Jennifer Walters est la cousine de Bruce Banner, alias l'incroyable Hulk. Pour une raison encore inconnue, la jeune avocate va hériter des pouvoirs de son illustre cousin. Sa vie discrète va alors se retrouver sous les feux de la rampe. Le géant de Jade, toujours campé par Mark Ruffalo, aura visiblement un rôle central dans la série. Tel un mentor, il va aider Jennifer à contrôler ses pouvoirs.

Plusieurs personnages du MCU vont faire une apparition dans la série. On aperçoit notamment l'Abomination, le monstre créé par mégarde par le général Ross dans le film l'Incroyable Hulk en 2008. Incarné par Tim Roth, il est incarcéré dans une cellule de haute sécurité au début de la bande-annonce. Sans surprise, le monstre finit par s'échapper.

Disney+ en profite pour lever le voile sur la date de sortie de la série. Comme prévu, She-Hulk Attorney At law sera diffusé à partir du 17 août 2022 sur la plateforme. Que pensez-vous de cette bande-annonce ? On attend votre avis dans les commentaires.