Shark CryoGlow : triple promotion sur l’incroyable masque LED avec rafraîchissement du contour des yeux, vite !

C’est le nouvel accessoire indispensable à ajouter à sa routine beauté. Si vous voulez avoir une peau plus lisse, plus éclatante et globalement plus saine, le masque LED CryoGlow de Shark est fait pour vous. En ce moment, vous bénéficiez d’une triple promotion exceptionnelle sur le masque et son stand de recharge. Go !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Si vous avez déjà acheté un lisseur, un sèche-cheveux ou une brosse soufflante, vous connaissez certainement la marque Shark. Le géant américain propose un autre appareil dédié à la beauté et au soin que vous ne connaissez peut-être pas encore : le masque LED CryoGlow avec rafraîchissement du contour des yeux. C’est la solution idéale pour faire un soin complet du visage.

Pendant les soldes d’été, vous pouvez profiter de trois promotions cumulables sur le masque LED CryoGlow. En effet, vous pouvez le trouver en promotion dans sa version Lilas Doux à 298,99 € au lieu de 349,99 €. Et si vous ajoutez le code promo PASN10, le prix baisse de 10% supplémentaire pour passer à seulement 269,09 €. Et comme promis, voici la troisième et dernière offre promotionnelle cumulable : le stand de recharge du masque LED CryoGlow d’une valeur de 59,99 € vous est offert. Vous profitez ainsi d’une baisse de prix cumulée de plus de 140 euros.

Le masque LED n°1 aux États-Unis est en soldes

Vous ne savez pas à quoi sert un masque LED ? Pas de souci ! Nous allons tout vous expliquer. Le masque LED CryoGlow de la marque Shark est un dispositif médical certifié équipé de 480 LEDs. Il a été développé par des dermatologues et testé cliniquement pour obtenir des résultats probants sur la qualité de votre peau en quelques semaines seulement. Il utilise la photothérapie iQLED et une technologie de rafraîchissement InstaChill qui permettent d’avoir une peau plus éclatante tout en limitant les poches et les cernes sous les yeux. Avec le masque LED CryoGlow, vous allez pouvoir faire 4 soins différents et complémentaires.

Le premier soin utilise la photothérapie par lumière rouge + infrarouge pour réduire les rougeurs et améliorer le grain de la peau en 8 semaines. Le deuxième soin est à base de photothérapie par lumière bleue mixte pour réduire votre acné et obtenir ainsi une peau plus lisse en seulement4 semaines. Le troisième soin Skin Sustain sert à booster l’éclat de votre peau en 8 semaines. Enfin, le dernier soin lisse et décongestionne le contour des yeux grâce au mode Under-Eye Revive.