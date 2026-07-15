Adieu les montres connectées ? On va bientôt pouvoir “peindre” des capteurs sur notre peau

Des chercheurs ont inventé une encre colorée conductrice pour des capteurs cutanés, ou “e-tatouages”, nouvelle génération. Quels sont leurs avantages par rapport aux systèmes existants et surtout, à quoi servent-ils ?

E-tatouage capteur biologique
Crédits : Wanqing Zhang

Des capteurs cutanés, vous en portez peut-être tous les jours sous la forme d'une montre ou d'un bracelet connecté. Ce sont eux qui permettent de mesurer les différents indicateurs de santé visibles dans l'application mobile associée.

Dans le milieu médical, vous avez sûrement déjà vu, voire utilisé, des électrodes. Ces capteurs le plus souvent rigides et en partie métalliques. Les signaux enregistrés servent lors d'un électroencéphalogramme (l'activité cérébrale), d'un électrocardiogramme (l'activité cardiaque) ou d'un électromyogramme (l'activité musculaire et nerveuse).

Le problème, c'est que ce type d'électrodes se détachent assez facilement de la peau, notamment si la personne bouge. La qualité des enregistrements est également affectée par la sueur ou la présence de poils. Pour palier ce problème, on se sert parfois de capteurs à base d'hydrogel, un genre de gelée qui s'adapte plus facilement aux mouvements, mais cette matière aqueuse se déshydrate assez vite. La solution ? Un capteur peint directement sur la peau.

Cette peinture conductrice et colorée veut transformer notre façon de suivre notre santé

Des chercheurs de l'Université d'État de Pennsylvanie ont mis au point une encre conductrice que l'on peut colorer comme bon nous semble. Une fois sèche, vous obtenez une électrode de n'importe quelle forme, comme le montre le requin en illustration de cet article. Mais l’esthétique est loin d'être le seul avantage de la trouvaille. Mélange de différents polymères (des plastiques) et d'additifs acides dans une solution à base d'eau, l'encre a la consistance de la colle liquide. Elle sèche sur la peau en une dizaine de minutes. Moins si vous utilisez un sèche-cheveux.

Lire aussi – Ces capteurs cutanés imprimables et biodégradables inspirés des araignées vont révolutionner la santé

Un simple colorant alimentaire permet de lui donner une teinte. En peignant l'électrode directement sur la peau, on augmente la précision des mesures. Elle suit en effet naturellement la structure de la peau, tout en résistant à ses déformations lors des mouvements du corps. Une flexibilité qui ne servirait presque à rien si la liaison entre les électrodes et les capteurs principaux restait trop rigide. Mais les ingénieurs y ont pensé.

La connexion entre les deux éléments se fait à l'aide d'une espèce de tissu métallique à base d'argent. Poreux, il laisse passer l'encre humide pendant le séchage et, en règle générale, l'humidité provoquée par la sueur, ainsi que les poils. Sa composition permet aux électrodes de s'étirer  jusqu'à plus de 150 % de leur taille d'origine sans casser.

Le bout de la petite bande argentée est ensuite fixée dans un connecteur, lui-même collé à la peau à l'aide d'un ruban adhésif. Ce composant se charge de transmettre les signaux capturés à un ordinateur, en Bluetooth.

Les e-tatouages colorés montrent des performances très encourageantes

Les électrodes peintes à l'aide de l'encre WE-PPD, c'est son nom, ont été testées dans différentes conditions. Elles ont pu suivre l'activité cardiaque d'une personne pendant 12 heures alors qu'il vaquait à ses occupations habituelles. Pendant une activité sportive, elles ont montré qu'elles restaient bien accrochées à la peau, tout en restant précises. Enfin, les signaux musculaires et nerveux captés par les électrodes ont pu être transmis à une prothèse robotique, ce qui a permis de la contrôler sans la toucher.

E-tatouages exemples
L'encre peut être utilisée pour dessiner n'importe quel motif / Crédits : Wanqing Zhang

Bien que nous ayons testé cette application à usage quotidien sur une période de 12 heures, cela ne constitue pas la limite de ces électrodes. Les électrodes elles-mêmes peuvent être lavées et facilement réappliquées. L'idée principale derrière ce concept est qu'à l'avenir, on pourrait éventuellement disposer d'un module de détection plus coûteux, distinct du système, tandis que les électrodes seraient jetables. Un seul flacon d'encre pourrait fournir suffisamment de matière pour peindre plusieurs électrodes sur plusieurs jours, voire une semaine”, explique le professeur Larry Cheng.

En parallèle des procédures pour commercialiser cette encre pour e-tatouages d'un nouveau genre, les équipes travaillent à la rendre encore plus polyvalente. Par exemple en rendant les électrodes capables de lire des biomarqueurs comme le cortisol ou le glucose. Ils envisagent même une application dans le domaine de la botanique. Avec des “plantes intelligentes” pouvant fournir des informations sur leur exposition à des substances chimiques, ainsi que ses répercussions éventuelles sur leur santé.

Source : PennState


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Les publicités Google générées par IA deviennent plus faciles à repérer, mais…

Google annonce l’arrivée d’un label permettant d’identifier les publicités créées ou modifier à l’aide de son IA. Il est cependant loin d’être parfait, et ce pour plusieurs raisons. On vous…

Cette première médicale réalisée dans l’espace pourrait sauver les astronautes en route vers la Lune

Soigner un astronaute blessé à 400 000 kilomètres de la Terre inquiète la NASA depuis longtemps. Trois équipiers d’une mission privée viennent pourtant de tenter une manipulation inédite en orbite,…

Alerte rouge ! Ce correctif de Microsoft Defender cache un défaut qui pourrait paralyser votre PC

L’antivirus de Windows 11 vient de recevoir un correctif attendu depuis des semaines. Un chercheur en sécurité s’est penché dessus et a découvert un problème que Microsoft n’avait pas anticipé….

Spotify : l’application s’offre un chatbot IA à la Gemini, découvrez tout ce que vous pouvez lui demander

L’intégration de l’IA dans Spotify se poursuit. Après la génération de playlists musicales et de podcasts, c’est au tour d’une fonction se manifestant sous la forme d’un chatbot de s’inviter…

OneDrive : il perd 25 ans de données suite à un piratage, Microsoft lui conseille simplement de tout racheter

Le streamer Joshua Khane a raconté hier sa mésaventure sur X (anciennement Twitter) avec le service après-vente de Microsoft. Après s’être fait hacker, il a perdu l’accès à tous ses…

Cette puce imite la photosynthèse pour fonctionner sans batterie ni chargeur

Les objets connectés placés en pleine nature butent tous sur le même problème, celui du remplacement des piles. Des chercheurs américains ont empilé trois couches minuscules pour supprimer le souci…

Star Wars : The Mandalorian revient sur Disney+, mais pas comme vous l’espériez

Disney confirme le retour de The Mandalorian avec un épisode inédit sur sa plateforme Disney+. Avec une nuance importante qui risque d’en décevoir certains. Et d’en ravir d’autres. Cela faisait…

La PS6 améliorerait ce point crucial qui rend la PS5 inutilisable dans certains cas

Un nouveau brevet récemment déposé par Sony révèle ce qui pourrait bien être une grosse nouveauté pour la PS6. Si la technologie décrite se retrouve bel et bien dans la…

Android Auto : Google teste un affichage plus épuré et complet pour la carte multimédia de votre tableau de bord

Google l’a annoncé récemment lors de sa conférence Google I/O : l’expérience de navigation d’Android Auto va être transformée, notamment grâce à une refonte visuelle. L’un des éléments redessinés, mais qui…

Cette nouvelle application Android vous fait revivre l’époque bénie des jeux Flash sur Internet

Après la mise à mort du support Flash par Adobe, on a longtemps craint que les milliers de jeux de notre enfance avaient disparu à jamais. Mais c’était sans compter…