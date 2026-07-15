Google Images se refait une beauté pour ses 25 ans et emprunte une fonctionnalité à Pinterest

Google Images fête ses 25 ans cette année et pour l'occasion, la firme de Mountain View lui prépare une grosse mise à jour. Pour ce faire, celle-ci s'est directement inspiréee de ce qui se fait chez Pinterest pour proposer peu ou prou la même chose. En y  ajoutant de l'IA, évidemment.

google images 25 ans

Google Images est l'un des plus vieux services de Google — peut-être même plus vieux que certains d'entre vous qui nous lisent. Il y a 25 ans, la firme de Mountain View lançait son service après une fameuse robe portée par Jennifer Lopez, et est rapidement devenu incontournable. Si la formule n'a que relativement peu changé au fil des années, le service a tout de même eu droit à quelques nouvelles fonctionnalités. Et il fallait bien marquer le coup pour son anniversaire.

Dans un billet de blog, Google annonce donc l'arrivée prochaine d'une mise à jour qui parlera certainement aux utilisateurs de Pinterest. En effet, celle-ci copiera à peu de choses près le fonctionnement du réseau social. Concrètement, Google Images créera des collections à thèmes, qui seront automatiquement et régulièrement mises à jour. Les utilisateurs pourront alors décider de sauvegarder ou non la collection ou les images qu'elle contient.

Sur le même sujet — Jennifer Lopez remet sa célèbre robe jungle qui a inspiré la création de Google Images

Google Images va avoir droit à une nouvelle fonctionnalité pour son anniversaire

Ces images sauvegardées seront accessibles depuis un petit bouton sous la barre de recherche. Une barre d'onglets résumera les thèmes, en plus d'un onglet “Pour toi”, cette fois directement inspiré de TikTok, qui proposera du nouveau contenu aux internautes. En somme, comme à peu près tout le monde, Google Images va presque se transformer en réseau social. Mais puisque l'on parle de Google, il sera évidemment aussi question d'intelligence artificielle.

Vous pensiez pouvoir échapper à Gemini ? Raté ! L'IA sera également de la partie avec une nouvelle fonctionnalité de génération d'images reposant sur Nano Banana. Le bouton viendra se nicher dans les Résumés IA  que produit Google depuis quelque temps et permettra, selon Google, de créer l'image que l'on souhaite si celle-ci n'existe pas encore. La mise à jour devrait arriver au cours des prochaines semaines aux États-Unis, avant d'arriver par chez nous.


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