Severance saison 2 : date de sortie, intrigue, tout savoir sur la suite de la meilleure série Apple TV+

Sommaire Severance, c’est quoi ?

Quand sortira la saison 2 de Severance ?

Sur quelle plate-forme sera disponible la saison 2 de Severance ?

Combien y’aura-t-il d’épisodes dans la saison 2 de Severance ?

Qui sera au casting de la saison 2 de Severance ?

Que va raconter la saison 2 de Severance ?

Pourquoi la saison 2 de Severance arrive si tard ?

Commentaires

La saison 2 de Severance arrive très prochainement. Considérée comme l’une des meilleures séries du catalogue Apple TV+, elle a été saluée par la critique lors de la diffusion de sa première saison en 2022. Date de sortie, intrigue, raisons de cette arrivée si tardive, on vous dit tout sur cette nouvelle salve d’épisodes.

Le catalogue Apple TV+ se distingue par sa qualité. Parmi toutes les excellentes séries sorties sur la plateforme, une se démarque particulièrement par son étrangeté et son ambiance hors du commun : Severance. Véritable curiosité à sa sortie en 2022, elle a très vite séduit les curieux qui attendent la suite depuis plus de deux ans maintenant.

Et cette suite, elle arrive ! Apple a en effet commencé à communiquer dessus et on sait déjà pas mal de choses à son sujet. Dans ce dossier, nous allons compiler l’essentiel à savoir sur cette nouvelle salve d’épisodes. Intrigue, date de sortie, casting, on fait le point.

Severance, c’est quoi ?

Avant de commencer, un petit point pour les retardataires. Severance est une série créée par Dan Erickson et diffusée sur Apple TV+ en février 2022. Elle est produite par Ben Stiller (réalisateur également), Gerry Robert Byrne ou encore Aoife McArdle. Sa particularité réside dans son scénario alambiqué, mais aussi dans son ambiance surréaliste qui fait tout pour nous mettre mal à l’aise.

A la rédaction, nous sommes d’avis de regarder la série sans rien savoir à son sujet, tant la découverte de l’intrigue fait partie de l’expérience. Nous vous invitons donc à sauter directement vers la partie suivante. Faites-nous confiance, c’est pour votre bien. Pour ceux qui veulent tout de même savoir dans quoi ils s’embarquent, voici un rapide résumé :

Severance raconte l’histoire de Mark Scout (Adam Scott), un employé de Lumon Industries. Dans le cadre de son travail, il a subi ce qu’on appelle une dissociation (severance en VO). Son esprit est divisé en deux parties : une pour la journée au bureau, l’autre pour la vie personnelle. Chacune a son caractère, ses souvenirs, sa propre vie et n’a surtout aucune idée de ce que fait l’autre. Une situation qui sied aux deux personnalités, mais qui va être bouleversée par l’arrivée d’Helly (Britt Lower), une employée qui supporte mal cette nouvelle expérience.

Quand sortira la saison 2 de Severance ?

La saison 2 de Severance sortira le 17 janvier 2025. Tous les épisodes seront mis en ligne en même temps. Le binge-watching sera donc permis !

Sur quelle plate-forme sera disponible la saison 2 de Severance ?

Comme la première, la deuxième saison sera disponible sur Apple TV+. La plate-forme d’Apple est accessible au tarif de 9,99 euros par mois après une offre d’essai de 7 jours. Précision importante : il n’y a absolument pas besoin d’être équipé d’un produit Apple pour en profiter, le site étant ouvert à tous et des applications dédiées étant disponibles sur les smartTV.

Combien y’aura-t-il d’épisodes dans la saison 2 de Severance ?

Apple n’a pas communiqué sur le nombre d’épisodes de cette saison 2. On peut imaginer que, comme la première, elle se composera de neuf épisodes.

Qui sera au casting de la saison 2 de Severance ?

Le casting de la saison 1 de Severance sera bel et bien de retour pour cette saison. Adam Scott endossera toujours le rôle principal, accompagné de Britt Lower. Zach Cherry, John Turturro, Christopher Walken, Tramell Tillman et Patricia Arquette seront aussi de retour. Dichen Lachman devrait avoir elle un rôle plus important. De petits nouveaux vont se greffer à l’aventure, comme John Noble (Le Retour du Roi, Fringe) ou encore Gwendoline Christie (Game of Thrones, Star Wars).

Ben Stiller est de retour à la réalisation pour notre plus grand bonheur et Beau Willimon (Andor) s’occupe du scénario.

Que va raconter la saison 2 de Severance ?

Ce qui est bien avec la communication d’Apple via les bande-annonce, c’est que nous n’avons absolument aucune idée de ce que va raconter cette saison 2. C’est pour le mieux, étant donné que l’intrigue est un oignon que chaque épisode s’amuse à éplucher pour mieux surprendre le spectateur. Toutefois, on peut spéculer.

Attention, nous allons spoiler la fin de la saison 1 :

Dans le dernier épisode en date, les employés de Lumon arrivaient à s’incarner dans leur alters extérieurs, découvrant la vie de leur vrais-moi. Helly se rend compte qu’elle est la fille du PDG de la société et qu’elle a choisi de faire la dissociation à titre expérimental. Elle révèle alors au monde les horreurs que vivent les cobayes. Quant à Mark, il prend conscience que sa femme n’est pas morte, mais simplement cachée par Lumon sous les traits de Mme Casey.

La saison 2 devrait logiquement rebondir sur cet événement. Reste à savoir ce qu’il va se passer. Les employés vont-ils garder cet épisode en mémoire ? Lumon va-t-il trouver un moyen de supprimer leur souvenir pour qu’ils repartent tous de zéro ? Qui est cette mystérieuse employée incarnée par Gwendoline Christie ? Réponse le 17 janvier.

Pourquoi la saison 2 de Severance arrive si tard ?

Avec une diffusion au début 2025, la saison 2 de Severance arrive presque trois ans après la première. Un temps anormalement long pour une série, même de grande ampleur. Un retard expliqué par deux facteurs. Premièrement, les tensions sur le tournage ont été fortes, selon certains journaux américains. On parle ainsi de disputes fréquentes entre le showrunner Dan Erickson et le scénariste Mark Friedman, déjà pas très copains pendant la production de la première saison. Friedman, qui était soutenu par Ben Stiller, a finalement décidé de quitter le projet, remplacé par Beau Willimon, déjà derrière la série Andor. Ces événements ont ralenti le projet.

Tout cela, ce n’est que routine dans les productions de cette ampleur. Ce qui a réellement retardé la série, c’est la grève des scénaristes et des acteurs à l’été 2023. Un événement historique qui a mis tout Hollywood à l’arrêt pendant plusieurs mois. Pas de chance, Severance était en plein milieu de son tournage. Finalement, il a repris et la saison 2 sortira bien. Mieux vaut tard que jamais !