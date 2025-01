Severance : en quoi consiste la dissociation, l’opération chirurgicale au coeur de la série Apple ?

En quoi consiste la dissociation, l'opération chirurgicale au coeur de l'intrigue de Severance, la série phare d'Apple TV+ ? On vous explique tout si vous vous apprêtez à découvrir le show juste avant l'arrivée de la saison 2.

Apple TV+ peut se targuer de compter dans son catalogue un nombre assez insolent de pépites à ne rater sous aucun prétexte. On peut citer parmi elles Silo, Bad Sisters, Ted Lasso, The Morning Show, Sugar ou encore l'incroyable (les mots me manquent pour vous décrire mon amour pour ce show) Slow Horses avec Gary Oldman.

Mais sans l'ombre d'un doute, Severance fait clairement partie du haut du panier. La série, créée notamment par Ben Stiller et Dan Erickson, a rapidement alpagué les spectateurs grâce à son pitch particulièrement accrocheur : pour travailler pour le compte de Lumon Industries (une mystérieuse multinationale américaine), ses employés ont choisi de suivre un protocole baptisé Dissociation, ou Severance en anglais.

Mais en quoi consiste cette procédure qui donne littéralement son nom à la série ? Pour résumer, il s'agit d'une opération chirurgicale extrêmement complexe. Réalisée par des médecins affiliés à Lumon Industries, elle repose sur l'implantation d'une puce “de dissociation” dans le cerveau des futurs employés.

C'est quoi la dissociation, l'opération chirurgicale au coeur de Severance ?

Cet appareil se charge “d'offrir” une seconde mémoire aux salariés. Dès qu'ils ont franchi le seuil de l'ascenseur de la compagnie, cette identité secondaire prend le relais. De cette manière, les travailleurs n'ont aucun souvenir de leur vie extérieure, et à l'inverse, une fois dehors, impossible de se rappeler de ce qu'ils ont accompli dans les travées immaculées de Lumon Industries.

Avant de passer sur la table d'opération, “l'outie”, le Moi à l'extérieur si vous préférez, enregistre une vidéo pour “l'innie”, le Moi à l'intérieur. C'est ici qu'il donne son consentement pour voir ses souvenirs dissociés, avant d'expliquer la procédure à cette nouvelle version de lui-même. Pour cause, à son réveil dans les bureaux de Lumon, l'innie n'a aucun souvenir de son identité et de son histoire. Cette terrible vidéo est chargée de lui rappeler sa place : celle d'un ouvrier obéissant et sans libre-arbitre.

Le contrat autour de la dissociation est d'ailleurs pensé de la manière suivante : l'outie est responsable de toutes les décisions liées à leur corps partagé, tandis que Lumon est responsable de tout ce qui peut arriver à l'innie durant les heures de travail. Bien entendu, la dissociation est la porte ouverte à toutes les dérives du monde professionnel : harcèlement physique et moral, tâches abrutissantes et terrifiantes, infantilisation, objectifs insensés et surréalistes, etc.

Dans sa première saison, Severance explore surtout les conséquences inévitables de la dissociation, sur les innies comme les outies. Dans la seconde à venir sur Apple TV+ ce 17 janvier 2025, on espère que les auteurs s'attarderont davantage sur la procédure en elle-même, et surtout sur les méthodes existantes pour l'inverser avec succès…