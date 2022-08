Amazon Music Unlimited : 3 mois offerts à la plateforme de streaming

Amazon profite de la rentrée 2022 pour proposer à ses nouveaux clients de tester gratuitement sa plateforme de streaming. Jusqu'au 6 septembre prochain inclus, le géant du commerce en ligne permet d'avoir 3 mois offerts à son service Amazon Music Unlimited.

Les nouveaux clients Amazon Music Unlimited résidant en France métropolitaine ont jusqu'au mardi 6 septembre 2022 pour essayer, de façon gratuite et légale, le service de streaming musical du célèbre site e-commerce au cours d'une période de 3 mois. À l'inverse des nouveaux abonnés, les clients actuels ne sont pas concernés par cette offre mais peuvent créer un autre compte utilisateur pour pouvoir en bénéficier.

À l'issue des 3 mois d'essai, un montant mensuel de 9,99 euros associé à la formule individuelle sera prélevé. Mais l'abonnement en question peut être annulé à tout moment et sans frais car il s'agit d'une offre sans engagement. À titre d'exemple, si la date de souscription est le 23 août, la résiliation doit être faite au plus tard le 22 novembre.

Pour information, l'offre Music Unlimited d'Amazon permet, entre autres, d'accéder à 90 millions de titres en HD et en illimité, de profiter de la musique à la demande (et sans publicité), de bénéficier d'une écoute hors connexion grâce à une application dédiée et disponible sur de nombreux appareils sous Windows, macOS, iOS et Android.