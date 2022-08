Dyson V8 Motorhead : l’aspirateur balai est à un bon prix chez Boulanger

Profitez de l'arrivée de la rentrée 2022 pour changer votre aspirateur classique ! Si vous avez un budget de moins 300 euros, alors l'offre qui va suivre va vous intéresser puisque le Dyson V8 Motorhead est à exactement 279 euros sur le site Boulanger.

Après le deal AliExpress sur l’aspirateur robot laveur Roborock S7, c'est au tour d'un autre type d'aspirateur de faire l'objet d'un bon plan chez Boulanger.

Dans le cadre d'une opération commerciale prenant fin le 22 septembre 2022, l'enseigne française propose sur son site e-commerce le Dyson V8 Motorhead au prix de 279 euros au lieu de 329 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 50 euros de la part de Boulanger.

Le V8 Motorhead de le marque Dyson a le principal avantage de passer rapidement et facilement du mode balai au mode aspirateur à main. Conçu pour les sols durs et les moquettes, l'aspirateur balai embarque une autonomie maximale de 40 minutes, un collecteur d'une capacité de 0,54 litre et une puissance d'aspiration de 115 watts. Le Dyson V8 Motorhead est livré avec une buse de suction, une buse de combinaison, une tête de nettoyage à rouleaux doux, une tête de nettoyage à entrainement direct et une station d'accueil pour ranger et recharger l'aspirateur balai.