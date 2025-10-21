La nouvelle mise à jour Windows provoque encore des bugs, cette fois elle bloque l’accès à certains PC

Les problèmes s’enchaînent pour Microsoft après la mise à jour d’octobre de Windows. Après les claviers et souris bloqués, c’est maintenant l’authentification par carte à puce qui tourne mal. Une faille de sécurité corrigée a finalement entraîné une nouvelle série de pannes.

Les dernières mises à jour de Windows sont loin de rassurer les utilisateurs. Chaque Patch Tuesday, censé corriger les failles de sécurité, semble apporter son lot de nouveaux dysfonctionnements. La mise à jour d’octobre 2025 ne fait pas exception. Elle a déjà été pointée du doigt pour avoir désactivé les claviers et souris USB dans le mode de récupération de Windows 11, rendant tout dépannage impossible pour certains.

Mais ce n’était visiblement qu’un début. Microsoft reconnaît désormais un autre problème lié à la même série de correctifs. Cette fois, les erreurs touchent l’authentification par carte à puce et la gestion des certificats numériques, essentiels dans les entreprises et les administrations. En voulant renforcer la sécurité du système via un changement dans le service de cryptographie de Windows, la firme a provoqué un bug qui empêche certaines cartes d’être reconnues ou utilisées.

La mise à jour d’octobre bloque l’authentification par carte à puce sur Windows 10 et 11

Selon Microsoft, toutes les versions de Windows 10, Windows 11 et Windows Server peuvent être concernées. Les utilisateurs touchés constatent des erreurs lors de la signature de documents, de la connexion à des applications sécurisées ou même l’impossibilité d’utiliser leur carte à puce.

Ces cartes, utilisées surtout dans les milieux professionnels, servent à se connecter à un ordinateur ou à signer numériquement des documents grâce à un certificat sécurisé. Le message “invalid provider type specified” apparaît alors, signe que le système ne reconnaît plus le fournisseur cryptographique de la carte. Ce dysfonctionnement provient d’un changement technique visant à remplacer l’ancien modèle CSP par un nouveau, baptisé KSP, censé améliorer la sécurité du chiffrement RSA.

Microsoft indique que le problème vient d’un correctif de sécurité activé par défaut pour combler une faille du système. En attendant une mise à jour officielle, l’entreprise propose une solution temporaire : modifier une clé du registre Windows. Mais cette manipulation reste risquée si elle est mal faite. Le géant américain conseille donc de patienter avant d’installer la mise à jour, surtout sur les PC utilisés au travail. Un correctif plus complet devrait arriver dans les prochains mois, avant avril 2026.