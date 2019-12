GeForce Now est désormais disponible sur tous les smartphones Android

Nvidia GeForce Now débarque enfin sur tous les smartphones Android. L’application GeForce Now n’est plus en bêta privée : elle est en effet disponible en accès anticipé sur le Google Play Store.

Avant même Google et son service Stadia ou encore Microsoft et son projet xCloud, Nvidia avait déjà flairé l’intérêt du jeu vidéo en streaming avec GeForce Now, un service de Cloud gaming lancé en 2015. À l’instar de Stadia ou encore des PC virtuels Shadow, GeForce Now utilise des serveurs distants pour exécuter vos jeux vidéo du catalogue Steam, Uplay ou encore Origin (EA). Avec une Nvidia Shield TV, un Mac ou un PC disposant d’une configuration modeste, il est possible de tourner des jeux parmi les plus exigeants.

GeForce Now débarque sur Android en bêta

Annoncé sur les plateformes mobiles depuis un moment, GeForce Now arrive enfin sur Android. Avec votre smartphone, vous allez ainsi pouvoir profiter de la puissance des datacenter Google et de la puissance de traitement d’une carte graphique comme la GeForce RTX 2080/Super. Nvidia a en effet annoncé avoir mis à jour ses serveurs avec les derniers GPU de la gamme RTX.

Pour en profiter, il faut quelques conditions. Un smartphone Android sous Android 5.0 et ultérieur avec minimum 2 Go de RAM. Il faut également l’un de ces gamepad compatibles :

SHIELD controller (Thunderstrike)

Razer Raiju Mobile

Steelseries XL

Steelseries Stratus Duo

Sony DualShock 4 connectée en USB (nécessite un câble USB OTG)

Manette Xbox 360 connectée en USB (nécessite un câble USB OTG)

Manette Xbox One Bluetooth

Nvidia précise également que l’application propose aussi un gamepad virtuel – mais celui-ci n’est pas recommandé sur le long terme. Bien sûr, il faut également une connexion internet correcte ; de préférence votre connexion internet résidentielle, en WiFi 5 GHz pour réduire la latence au maximum. Un test de connexion est effectué avant chaque lancement du jeu pour déterminer la qualité du stream. Notez que pour l’heure tous les jeux doivent être au préalable optimisés par Nvidia pour fonctionner. Vous ne pourrez donc pas jouer à tous les jeux de votre bibliothèque, en tout cas dans un premier temps.