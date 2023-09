Netflix Gaming : notre sélection des meilleurs jeux Android et iOS inclus dans l’abonnement

Saviez-vous que votre abonnement Netflix vous donne aussi accès à des jeux vidéo ? L'application mobile permet d'en télécharger sur Android et iOS sans surcoût, et ce quelle que soit la formule à laquelle vous souscrivez. Le catalogue de jeux Netflix contient quelques pépites que nous vous conseillons fortement. Découvrez les titres que vous ne devez surtout pas manquer.

Netflix, ce n'est pas seulement des films, des séries et des documentaires. Depuis 2021, l'abonnement à la plateforme de SVOD inclut également des jeux mobiles, sans publicité, ni achats intégrés. À ses débuts, le service proposait un catalogue peu abondant, les produits d'appel étant des adaptations de Stranger Things. Mais l'offre s'est peu à peu enrichie et les utilisateurs ont désormais à disposition des titres très intéressants, certains d'entre eux étant même disponibles sur PC et console.

Les balbutiements de Netflix Gaming furent compliqués, mais la société californienne continue à se montrer ambitieuse sur ce terrain. Elle teste actuellement la possibilité de jouer sur un écran TV en utilisant son smartphone comme manette et sur PC et Mac via navigateur, à l'aide d'un clavier et d'une souris. Dernier symbole en date des intentions de Netflix, Football Manager 2024 Mobile sera une exclusivité Netflix Gaming.

Nul doute qu'à sa sortie prévue le 6 novembre 2023, Football Manager 2024 Mobile intègrera notre sélection des meilleurs jeux Netflix Gaming à essayer. En attendant, nous vous avons concocté une liste des titres déjà disponibles qui nous ont particulièrement tapé dans l'œil.

Immortality

Ce n'est pas une évidence, et pourtant. Oui, vous pouvez jouer à l'un des jeux les plus intéressants sortis en 2022 sur PC, Xbox Series et mobile, sans surcoût avec votre abonnement Netflix. Une excellente nouvelle alors qu'Immortality a quitté le catalogue du Game Pass le 31 août 2023. Conçu par un ponte de l'industrie du jeu vidéo en la personne de Sam Barlow (Her Story, Telling Lies), Immortality est un titre de type FMV (full motion video), qui s'apparente à un film interactif avec prise de vues réelles.

Ce jeu d’investigation va réveiller la fibre de détective qui sommeille en vous et vous plonger dans les coulisses du 7ème art. Le pitch ? Vous êtes tenu de résoudre le mystère de la disparition d’une actrice de cinéma, qui a tourné dans plusieurs films… qui n'ont jamais été diffusés. Le joueur est invité à observer des scènes, qu'il est possible de mettre sur pause et rembobiner afin d'y chercher des indices, qui renvoient eux-mêmes vers d'autres vidéos à analyser.

Récompensé aux BAFTA Games Awards et nommé aux Game Awards pour sa narration, Immortality propose l'une des expériences vidéoludiques les plus originales et intéressantes de ces dernières années, profitez donc de votre abonnement Netflix pour lui laisser sa chance. Il s'agit sans conteste du coup de cœur de notre sélection.

Oxenfree II: Lost Signals

Après le succès du premier opus, nous attendions forcément une suite, et c'est Netflix qui a tiré le gros lot en devenant l'éditeur d'Oxenfree II : Lost Signals. S'il est disponible à l'achat sur les autres plateformes (Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, PC Windows), le jeu est accessible sur mobile Android et iOS exclusivement par le biais d'un abonnement Netflix.

L'histoire est indépendante de celle d'Oxenfree premier du nom, vous n'avez donc pas besoin d'y jouer avant d'attaquer l'épisode le plus récent. Nous avons affaire à un jeu d'aventure sombre, proposant une ambiance presque horrifique. La direction artistique est toujours aussi inspirée, l'on prend un savoureux plaisir à traverser les décors et scènes du jeu. La narration est mise à l'honneur et le synopsis de base (Riley revient dans sa ville natale pour enquêter sur l'origine d'étranges signaux radio) laisse rapidement place à une intrigue qui prend de l'épaisseur. Assurément l'une des meilleures productions Netflix Gaming.

Into the Breach

Into the Breach est un autre jeu qui a fait ses preuves sur les autres plateformes avant de débarquer sur mobile. Développé par le studio Subset Games, qui avait déjà frappé fort avec le très populaire FTL: Faster Than Light, il est sorti en 2018 et s'est imposé depuis comme l'un des jeux les plus plébiscités de la scène indépendante. C'est Netflix qui a raflé la mise pour son lancement sur smartphone et tablette, puisque la version mobile d'Into the Breach est disponible en exclusivité auprès des abonnés du service de streaming vidéo.

Into the Breach est un jeu de stratégie au tour par tour qui va mettre à l'épreuve vos capacités de réflexion et d'analyse. Lors de chaque combat, vous devrez résoudre une situation mal embarquée pour vos troupes. Contrairement à d'autres titres du genre, vous savez en avance où vos adversaires vont frapper au prochain tour. L'objectif n'est donc pas d'anticiper le prochain coup, mais de s'adapter, si bien qu'Into the Breach peut être considéré comme un puzzle game.

Pour le maigre scénario, sachez que vous et votre équipe de mécas devez protéger la civilisation des attaques de monstres extraterrestres. On ne décernera pas la médaille de l'originalité à Subset Games, mais c'est le gameplay qui est ici au centre de l'expérience. Notons que cette version mobile bénéficie de l'ensemble des contenus de la nouvelle Advanced Edition. Nous avons donc accès au même jeu, avec un contrôle tactile optimisé pour les écrans de smartphone et tablette.

12 Minutes

Vous avez peut-être déjà entendu parler de 12 Minutes, un jeu indépendant développé par Luis Antonio et édité par Annapurna Interactive. Il avait fait du bruit lors de sa sortie en 2021 sur PC et consoles grâce à un concept original, le jeu consistant à briser une boucle temporelle de 12 minutes dans laquelle est coincé notre personnage. Là encore, Netflix s'est adjugé l'exclusivité de la version mobile du titre.

Le principe de boucle temporelle a été très exploité par les créateurs de jeux vidéo ces dernières années, accouchant souvent de très bons crus. On peut citer Deathloop, Outer Wilds ou The Forgotten City.

Avec un gameplay allégé (il faut guider un homme dans son appartement) et des boucles courtes, 12 Minutes se veut accessible, ce qui n'est pas toujours le cas des jeux misant sur les boucles temporelles. Le joueur est invité à user de son sens de l'observation et à scruter chaque détail pour découvrir comment mettre fin au calvaire de notre personnage. 12 Minutes dispose de sept fins, l'idée pour les plus complétistes d'entre nous étant de toutes les découvrir.

Raji: An Ancient Epic

Direction artistique inspirée, bande sonore travaillée : le studio indépendant Nodding Heads Games nous plonge avec brio dans la mythologie indienne avec Raji: An Ancient Epic. De nombreux joueurs (dont l'auteur de ces lignes) l'ont découvert via le Game Pass, qu'il a depuis quitté. Pour son portage sur Android et iOS, Netflix s'est offert le titre, qui n'a rien perdu de sa superbe avec les contrôles tactiles.

Ce jeu d'action-aventure nous fait découvrir de magnifiques tableaux de l'Inde antique, particulièrement agréables à parcourir. Son gameplay n'est pas très exigeant, mais amusant, qu'il s'agisse des phases de plateforme ou de combat. La difficulté est bien dosée pour qu'un joueur moyen puisse profiter de son épopée sans échouer constamment, mais en connaissant tout de même quelques frissons et en frôlant la mort.

Nous avons accès à des combinaisons spectaculaires et pouvons mêler plusieurs styles de combat pour créer ses propres mouvements, et venir à bout des démons qui se dressent sur notre chemin. L'équilibre entre dialogues, contextualisation de la culture indienne, exploration, moments de contemplation, plateformes et combats est plutôt bien trouvé, si bien que l'on ne voit pas le temps passer.

Spiritfarer

Développé par le studio canadien indépendant Thunder Lotus Games, Spiritfarer avait surpris et conquis le public en 2020 lors de sa sortie sur PC et consoles. Comme pour bien d'autres, Netflix a mis le chéquier à contribution pour s'offrir l'exclusivité mobile du jeu et enrichir son catalogue.

Spiritfarer nous propose d'incarner une passeuse d'âmes, Stella, accompagnée de son chat. Le gameplay se présente sous la forme de mécaniques de gestion, entre construction du bateau qui transporte les âmes des défunts et accueil de nos passagers, qui s'attendent à recevoir un minimum de confort.

Émouvant, le titre peut compter sur une écriture intéressante, une direction artistique qui fait mouche et des musiques envoûtantes pour captiver le joueur. Vous aurez envie d'explorer le monde imaginé par les développeurs, d'en savoir plus sur les personnages, alors que le thème toujours délicat à aborder de la mort est traité avec finesse et brio.

Kentucky Route Zero

Pour se démarquer sans se ruiner, Netflix mise beaucoup sur des jeux indépendants déjà disponibles sur d'autres plateformes et qui font leur arrivée sur mobile. C'est le cas de Kentucky Route Zero, un jeu d'aventure déjà sorti sur PC, Playstation, Xbox et Nintendo Switch.

Récompensé par un BAFTA Games Award du contenu original, entre autres distinctions, Kentucky Route Zero est axé sur la narration, des mécaniques interactives et une atmosphère sombre, pour délivrer une expérience rare qui ne laisse pas le joueur indifférent. Le tout est soutenu par une direction artistique et une bande son (composée par Ben Babbitt) qui servent à merveille le récit.

“Des dettes impossibles à payer, des avenirs en berne et des voyageurs mystérieux. Prenez une autoroute souterraine et trouvez une communauté dans cette aventure mystique”, tel est le pitch du titre. Pour le reste, ce sera à vous de le découvrir. Considéré comme une référence du genre, Kentucky Route Zero a influencé de nombreux jeux narratifs.

Before Your Eyes

Après la mini-série Behind Her Eyes, Netflix s'est offert le jeu vidéo Before Your Eyes, qui n'ont aucun point commun en-dehors de leur sémantique proche. Ce titre qui vous prendra entre 1h30 et 2h de votre temps est une excellente option si vous cherchez un jeu court dont vous pourrez rapidement voir la fin, dans le cadre d'un voyage par exemple.

La grande originalité de Before Your Eyes est de recourir à la caméra frontale du smartphone ou de la tablette au service du gameplay. Grâce au capteur photo, le jeu va utiliser une technologie de suivi des mouvements oculaires pour identifier lorsque vous clignez des yeux et faire progresser l'histoire. L'expérience offerte est plus intuitive sur cette version mobile que sur PC, pour lequel on a besoin d'une webcam ou de remplacer la fonction de détection de clignement des yeux par la souris, le jeu perdant alors une partie de son intérêt.

Pour le reste, ce jeu narratif à la première personne nous invite à incarner une âme qui vient tout juste d'arriver dans l'au-delà, et va revivre des moments forts de sa vie à travers des souvenirs. La narration est un autre point fort du jeu : nous en apprenons plus sur la vie ud personnage au fur et à mesure, jusqu'à l'éclatement de la vérité.

Moonlighter

Après avoir conquis le PC et toutes les consoles, Moonlighter est désormais disponible sur Android et iOS auprès des abonnés Netflix. Moonlighter est un RPG que l'on peut qualifier de Zelda-like, qui saura raviver la fibre nostalgique des fans des premières aventures de Link. Il comporte également des éléments de rogue-lite, un genre favorisant la rejouabilité et l'adapatation, qui n'en finit plus de s'imposer dans l'industrie vidéoludique.

Développé par le studio indépendant espagnol Digital Sun, le titre propose de jouer Will, un simple marchand qui rêve d'aventures et de devenir un héros. Moonlighter se distingue par son système de ventes d'objets. L'une des mécaniques de gameplay principale est de vendre le butin récupéré au cours de ses péripéties afin de réinvestir l'argent dans des améliorations, de nouvelles capacités, des équipements plus performants…

Pour les graphismes, nous avons droit à du pixel art de qualité, qui a le mérite de donner envie au joueur de partir explorer le monde. Le jeu est plutôt simple à prendre en main et s'adapte bien au format mobile, que ce soit pour lancer une petite partie tranquille de temps en temps ou pour de longues sessions de jeu. La durée de vie est comprise entre 10 et 20 heures en fonction de votre manière de jouer, il s'agit d'une bonne option si vous souhaitez vous engager dans un jeu solo plus que pour seulement quelques heures.

Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) : Revenge Shredder

Un beat them all à l'ancienne prenant place dans l'une des licences cultes de notre enfance ? La proposition est alléchante, alors quand en plus le jeu est bon, il n'y a aucune raison de s'en priver. Le titre nous permet d'incarner les quatres tortues ninja bien sûr, mais aussi Maitre Splinter, April O’Neil et Casey Jones. Chacun a ses caractéristiques propres : Leonardo est un combattant complet, Michaelangelo mise sur la vitesse, Raphaël sur la puissance brute et Donatello a l'avantage d'une portée longue.

Jouable en coopération jusqu’à quatre joueurs ou en solo, Teenage Mutant Ninja Turtles : Revenge Shredder reprend les codes des vieux jeux 16-bit du genre. Il s'agit de se débarasser d'une déferlante d'ennemis à l'aide de techniques et de combinaisons, puis d'affronter un boss en fin de niveau. Comme son titre l'indique, son mode histoire va nous permettre d'affronter Shredder, le méchant iconique de la saga.

Les graphismes sont superbes, les scènes colorées et cartoon à souhait, tandis que les animations parviennent à servir efficacement le gameplay tout en nous en mettant plein la vue. TMNT est un retour réussi des tortues ninja sur le devant de la scène, et son adaptation mobile pour les abonnés Netflix ne perd rien de son charme. Kowabunga !