Xiaomi lance sa première manette gaming pour smartphones

Xiaomi a annoncé sa toute première manette de jeu : la Xiaomi GamePad Elite Edition. Destinée au marché PC et smartphone, elle veut combiner ce qui se fait de mieux sur le marché, en s’inspirant des plus grands. Pour le moment, ce pad n’est vendu qu'en Chine, mais on peut espérer la voir débarquer un jour chez nous.

Xiaomi se lance dans le gaming avec un premier produit : une manette nommée la Xiaomi GamePad Elite Edition. Il s’agit d’un pad qui cherche à reprendre ce qui a fait la réussite des manettes Xbox et PS5, mais pour smartphone.

Compatible Bluetooth 5.2, le Xiaomi GamePad Elite Edition est pensé aussi bien sur le jeu sur smartphone et tablette que sur PC. Par exemple, on note la présence d’un support à l’arrière, idéal pour y placer votre terminal.

Une manette au design sobre et élégant

Pour le design, Xiaomi fait dans la sobriété avec un blanc cassé très discret. Pour la disposition des boutons, on sent ici l’inspiration Sony. Toutefois, Xiaomi a choisi la solution des sticks asymétriques, comme cela se fait sur la manette Xbox. Pour le reste, nous sommes en terrain connu : gâchettes, quatre boutons de façade, croix directionnelle… On note tout de même la présence de touches supplémentaires au niveau des poignées. Pas sûr que ce soit très pratique au quotidien.

La Xiaomi GamePad Elite Edition dispose en plus d’un gyroscope sur six axes, un système de vibrations. Bien entendu, elle est sans fil, mais pour le moment, le constructeur chinois n’a pas communiqué sur son autonomie. A noter que la manette est née après une demande de financement participatif lancée par Xiaomi. Le constructeur voulait en effet tester la température avant de lancer la production. Bien lui en a pris, puisque l’opération a été un succès.

Le Pad de Xiaomi est vendu en Chine aux alentours de 50 euros, ce qui est dans la fourchette des manettes « classiques » déjà présentes sur le marché. Ne reste qu’à voir si elle tient la dragée haute à ses concurrentes. On pense notamment à la manette Xbox Series X, certes un poil plus chère, mais qui propose la même chose et qui a déjà prouvé son efficacité.

Source : Minimachines