Ne téléchargez pas Left 4 Dead 2 sur mobile, c’est une arnaque !

Left 4 Dead 2, le jeu culte de Valve, pourrait arriver prochainement sur Android et iOS comme le laisse à penser la mention du jeu dans un listing officiel du gouvernement australien. Face à l'engouement suscité par cette trouvaille, des escrocs ont déjà sauté sur l'occasion pour diffuser de fausses applications.

Les arnaques sur Android sont diverses et variées. En mai 2022, nous avons notamment évoqué dans nos colonnes ces applications de nettoyage qui collectent en réalité vos données, ou encore de ces applications qui peuvent vider votre compte bancaire en douce.

Or, l'escroquerie du jour concerne un jeu vidéo culte, et pas des moindres puisqu'il s'agit de Left 4 Dead 2, le FPS de Valve sorti il y a déjà 13 ans maintenant. Alors que les joueurs n'attendent plus vraiment un nouvel épisode (Back 4 Blood est sa suite spirituelle), l'organisme de certification australien a listé ce 2 septembre une version mobile Android et iOS de Left 4 Dead 2. De quoi envisager l'arrivée du FPS coopératif sur nos smartphones ? Rien n'est sûr pour l'instant, faute de confirmation officielle de la part de Valve.

Néanmoins, cette annonce a fait réagir de nombreux joueurs à travers le monde. Suffisamment pour motiver certains arnaqueurs à passer à l'action. En effet et comme l'a confirmé l'insider Gabe Follower sur Twitter, plusieurs fausses versions de Left 4 Dead 2 Mobile viennent de débarquer sur le Google Play Store et sur l'App Store.

I JUST INSTALLED IT LMAO, WHO DID THIS pic.twitter.com/GIo24friAh — ‎Gabe Follower (@gabefollower) September 5, 2022

Ne téléchargez pas ces versions mobiles de Left 4 Dead 2

Comme vous pouvez vous en douter, ces applications gratuites sont de vulgaires pièges pour vous inciter à télécharger une soi-disant version définitive du jeu. Une version qui n'existe pas précisons-le. Gabe Follower a téléchargé l'une de ces fausses applis, et le résultat est risible : on y voit un niveau vaguement inspiré de Left 4 Dead 2, sans textures, avec des personnages totalement immobiles. Les interactions sont ultra limitées, le joueur pouvant seulement bouger la caméra pour admirer les “merveilleux” décors offerts par cette chose.

Au bout de quelques minutes, une fenêtre s'ouvre pour vous inviter à acheter la version payante du jeu, bien plus complète et attractive évidemment… Il s'agit d'un piège grossier pour grappiller quelques euros aux utilisateurs qui seront tombés dans la panneau. Si vous trouvez l'un de ces clones de Left 4 Dead 2 sur les boutiques d'applications, n'hésitez pas à signaler l'application et à mettre un commentaire pour prévenir les gens de la supercherie.

Source : PCGamesn