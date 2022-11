Google Play Games : certains jeux Android sont désormais disponibles sur PC

Le blog Android Developers de Google a annoncé le lancement d'une nouvelle version bêta d'une plateforme qui permettra aux utilisateurs de jouer à leurs jeux Android sur PC.

Lors de la cérémonie des Game Awards de l'année dernière, Google a annoncé son intention de proposer Google Play Games sur PC, ce qui permettrait aux joueurs de profiter des meilleurs titres mobiles sur leur ordinateur personnel. La bêta-test de l’application a été lancé en Corée du Sud et dans d'autres régions d'Asie au début de l'année, mais la société annonce désormais que la bêta-test de Google Play Games pour PC a été étendu dans d’autres régions.

Le test donne aux participants l'accès à près de 85 jeux mobiles différents, dont State of Survival, Cookie Run : Kingdom, Asphalt 9 : Legends et Summoners War. « Nous sommes ravis d'étendre notre plateforme à davantage de marchés pour que les joueurs puissent profiter de leurs jeux préférés sur Google Play », a déclaré Arjun Dayal, directeur de Google Play Games. « Alors que nous nous dirigeons vers une version complète, nous continuerons à ajouter de nouvelles fonctionnalités et à évaluer les commentaires des développeurs et des joueurs ».

Les jeux Google Play sont-ils disponibles en France ?

Pour l’instant, la bêta est disponible au téléchargement aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, en Indonésie, en Malaisie, à Singapour et aux Philippines. On ne sait pas exactement quand celle-ci sera disponible en France.

Quoi qu’il en soit, dans les régions ci-dessus, les joueurs pourront profiter d'une gamme soigneusement sélectionnée de jeux Android via leur PC de bureau ou leur ordinateur portable et profiter d'un écran plus grand et de graphismes optimisés. La prise en charge des manettes, y compris la souris et le clavier, est également prévue pour améliorer l’expérience.

Cependant, le principal argument de vente est la possibilité de synchroniser les sauvegardes de jeu entre le PC et le mobile, ce qui signifie que vous pouvez jouer en déplacement et reprendre votre progression lorsque vous revenez à votre PC.

Si vous voulez essayer de jouer à des jeux dans la bêta, vous allez avoir besoin, au minimum, d'un ordinateur avec Windows 10, un SSD avec au moins 10 Go d'espace libre, 8 Go de RAM, un GPU Intel UHD Graphics 630 ou quelque chose d'équivalent, un CPU avec quatre cœurs physiques, un accès au compte administrateur sur Windows et la virtualisation matérielle activée dans les paramètres.