Square Enix : plusieurs jeux Android cultes disparaissent sans raison

Deux Ex Go, mais aussi plusieurs autres jeux Android développés par Square Enix, ne seront plus accessibles dès le 4 janvier 2023. Et ce même si vous avez acheté et installé le jeu sur votre smartphone.

Il y a plusieurs années de cela, Square Enix a décliné ses licences phares comme Hitman, Tomb Raider et Deus Ex dans plusieurs jeux mobiles comme Lara Croft GO, Deus Ex GO ou encore Hitman GO. Si ces jeux étaient payants, le studio avait également lancé plusieurs titres gratuits, qui proposaient tout de même des microtransactions.

De fait, l'annonce faite aujourd'hui par le studio Onoma (Embracer) paraît d'autant plus incompréhensible, pour ne pas dire scandaleuse. En effet, la structure vient de déclarer sur Twitter que Deus Ex Go, Arena Battle Champions, Hitman Sniper : The Shadows et Space Invaders : Hidden Heroes disparaîtront du Google Play Store et de l'App Store dès le 4 janvier 2023.

Avant toute chose, précisons que ces titres appartiennent désormais à la société suédoise Embracer. Souvenez-vous, en mai 2022, nous avons appris que le groupe avait racheté l'intégralité des studios occidentaux de Square Enix. Cette acquisition concernait notamment Eidos et Eidos Montréal, Crystal Dynamics ou encore Square Enix Montréal. Au passage, Embracer s'est emparé de plusieurs licences cultes comme Tomb Raider, Deus Ex ou encore Thief et Hitman.

Le rachat de Square Enix par Embracer fait de nouvelles victimes

Dans la foulée, Square Enix Montréal, le studio à l'origine de ces 4 jeux, a été renommé Onoma… Avant d'être fermé par Embracer quelques semaines plus tard. Même si cela n'a pas été précisé, on se doute que cette cessation d'activité entre dans une stratégie de réduction des coûts instaurée par Embracer.

En d'autres termes, cette annonce faite ce 22 novembre 2022 est probablement la dernière du studio Onoma. Pour les joueurs, quelles sont les conséquences ? Concernant Deux Ex Go, seul jeu payant de la liste, les joueurs ne pourront plus y jouer dès le 4 janvier 2023… Même si vous avez acheté et téléchargé le titre sur votre smartphone.

Quant aux trois autres, il s'agissait tous de Free-To-Play. Malgré tout, ils proposent tous une boutique pour acheter des bonus in-game. Or, Onoma a confirmé que les transactions in-game sont désactivées dès maintenant. Mieux encore, la monnaie virtuelle acquise sera perdue, et aucune demande de remboursement ne sera acceptée. Notez que pour le moment, Hitman GO et Lara Croft GO ne semblent pas concernés. Mais selon nous, ce n'est plus qu'une question de temps.

