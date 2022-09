Secret Invasion : Nick Fury revient botter des fesses dans la nouvelle bande-annonce Marvel

Secret Invasion est la prochaine série de Marvel Studios pour Disney+. Elle mettra en scène Nick Fury, ancien directeur du SHIELD, dans son combat contre les Skrulls. Il s’agit de l’adaptation d’un arc bien connu des comics Marvel.

La D23 Expo a permis à Disney d’annoncer tout un tas de projets et de diffuser des bandes annonces de séries très attendues. Parmi elles, celle de Secret Invasion, la prochaine série de Marvel Studios.

Secret Invasion mettra en scène un arc bien connu des lecteurs de comics. Elle signera également le retour aux affaires de Nick Fury, qui s’était fait discret depuis 2019. Pour rappel, la dernière fois que nous l’avons vu, c’était dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home. Il prenait du bon temps dans l’espace.

Secret Invasion proposera un casting 5 étoiles

Secret Invasion nous racontera la lutte de l’ancien directeur du SHIELD contre les Skrulls, ces aliens capables de prendre n’importe quelle apparence. Le trailer nous dévoile une série à l’ambiance à mi-chemin entre l’espionnage et la science-fiction vintage des années 1950.

Samuel L Jackson reprend évidemment son rôle de Nick Fury. On pourra aussi revoir Cobbie Smulders en Maria Hills, Ben Mendelsohn en Talos (personnage apparu dans Captain Marvel) ou encore Don Cheadle en James Rhodes. La série pourra aussi compter sur Emilia Clarke (Game of Thrones) ou encore Olivia Colman (The Crown). Bref, un casting solide pour une série qui n’est pas forcément la plus attendue. A noter que Marvel Studios a précisé qu’Armor Wars avec Don Cheadle (pas encore tournée), servira de suite à Secret Invasion.

A lire aussi – The Mandalorian saison 3 : un premier trailer explosif nous dévoile un aperçu de Mandalore

Secret Invasion est prévue pour 2023. Ensuite, nous aurons le droit à une série Echo, une deuxième saison pour Loki ainsi qu’une série Ironheart. En 2024, c’est Daredevil qui signera son grand retour avec Born Again.

La D23 Expo a été l’occasion pour Disney de dévoiler pas mal de choses. Par exemple, Andor a eu le droit à une nouvelle bande-annonce, alors que la série ne sort que dans quelques jours. La saison 3 de The Mandalorian a également délivré un tout premier aperçu qui nous donne le ton des futures aventures de Grogu et de son protecteur.