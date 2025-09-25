Le casque Android XR de Samsung officiellement exhibé, voici à quoi il ressemble

En attendant la présentation détaillée du casque Android XR de Samsung, c'est Qualcomm qui nous dévoile son design lors de son Snapdragon Summit annuel.

Le Snapdragon Summit se tient actuellement à Hawaï et on attend notamment de cet événement l'annonce du Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce qui équipera bon nombre de smartphones Android haut de gamme dans les mois qui viennent. Mais Qualcomm en a aussi profité pour dévoiler ses ambitions sur la 6G, ainsi que pour communiquer sur un partenariat avec Google, qui devrait déboucher sur le développement d'un PC portable ARM… sous Android.

On ne l'attendait pas forcément à cette occasion, mais Qualcomm a aussi exhibé une unité du futur casque Android de Samsung, qui sera équipé d'une puce de l'entreprise. L'appareil devrait être présenté directement par Samsung le 21 octobre prochain, aux côtés d'un smartphone Tri Fold, mais nous en avons donc un premier aperçu dès à présent.

Le casque Android XR de Samsung exposé… par Qualcomm

Des photos partagées par le média sud-coréen The Elec nous permettent de mieux nous rendre compte du design de ce casque mêlant réalité virtuelle et réalité augmentée. Comme pour l'Apple Vision Pro, le dispositif de Samsung fait penser à des lunettes de ski, une conception qui permet de bien englober tout le champ de vision de l'utilisateur. On peut observer les lentilles, la sangle qui maintient le casque en place (avec une molette pour resserrer ou desserrer), ou encore la protection au niveau du front. Samsung opte pour des nuances de gris pour quasi tous les composants externes de son casque Android XR, qu'ils soient en plastique ou en aluminium.

En montrant ce produit, Qualcomm fait la promotion de son SoC Snapdragon XR2+ Gen 2, optimisé pour ce type d'expérience. Le casque de Samsung devrait aussi constituer le premier test grandeur nature pour Android XR, l'environnement logiciel conçu par Google. Celui qu'on surnomme encore Project Moohan, en attendant de connaître son nom officiel, devrait être moins cher que l'Apple Vision Pro, mais il coûterait tout de même entre 1 500 et 2 500 euros hors taxe. Pour l'instant, sa sortie en France n'est pas certaine.