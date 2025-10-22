Vous attendez les lunettes connectées de Samsung ? Il va falloir patienter

Samsung a dévoilé son casque de réalité mixte Galaxy XR, mais pas un mot sur d'éventuelles lunettes intelligentes. Enfin presque. La marque donne une fenêtre de sortie et ce n'est pas pour tout de suite.

Il y a environ une dizaine d'années, le monde de la Tech ne jurait que par les mots lunettes de réalité virtuelle ou augmentée. Après le fiasco des pionniers du secteur que sont Google et Microsoft, on a préféré les casques. La mode est passée depuis, jusqu'à ce qu'Apple tente de la relancer avec son Vision Pro. Mais dans l'intervalle, la plupart des fabricants ont délaissé ce format pour privilégier de nouveau les lunettes intelligentes. Meta est bien positionné sur ce secteur avec ses modèles en collaboration avec Ray-Ban.

Et que fait Samsung alors ? La marque sud-coréenne peut facilement populariser un produit jusque là plutôt confidentiel simplement en sortant sa propre version. Nous l'avons vu avec l'anneau connecté Galaxy Ring. Beaucoup s'attendaient donc à voir des lunettes Samsung, même sous forme de prototype, en même temps que le casque Galaxy XR tout juste dévoilé. Ils ont été déçu. Mais le fabricant a quand lâché quelques informations.

Voici quand Samsung pourrait sortir ses premières lunettes connectées

Il y a bien eu une annonce, celle d'un partenariat avec Warby Parker et Gentle Monster pour des montures de lunettes. Pas plus. Il a fallu qu'un journaliste de TechRadar cuisine un peu Drew Blackard, vice-président de la division mobile de Samsung, pour en apprendre davantage : “[Les lunettes] arrive[nt] bientôt… Et j'utiliserai ces mots volontairement dans le sens où ce n'est pas comme un concept farfelu“, confie-t-il.

L'homme précise en effet que l'appareil est “proche de la phase d'exécution“. Plutôt que de laisser planer le suspense, il préfère dire d'emblée qu'on ne les verra pas “cette année“. Nous pouvons donc raisonnablement imaginer que les premières lunettes connectées de Samsung seront dévoilées dans le courant de l'année 2026. Certes, la fourchette est vaste, mais c'est toujours mieux que rien.

Source : TechRadar